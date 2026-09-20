Arruabarrena volvió a elogiar a Paredes tras el triunfo de Boca: “Es el ejemplo para muchos chicos”

El entrenador destacó el liderazgo del capitán después del 2-0 ante San Lorenzo y reveló que intentó reemplazarlo durante el clásico, pero el volante pidió continuar en cancha.

Hoy 21:17

Leandro Paredes volvió a ser una de las figuras de Boca en la victoria por 2 a 0 frente a San Lorenzo y recibió nuevos elogios de Rodolfo Arruabarrena, quien resaltó tanto su rendimiento como la influencia que ejerce dentro del equipo.

“Es nuestro capitán, es el ejemplo para muchos chicos. Dentro del campo nos maneja los tiempos, nos maneja la salida”, expresó el Vasco luego del encuentro disputado en el Nuevo Gasómetro.

El entrenador también reveló una situación particular ocurrida durante el partido. Ante el desgaste que venía mostrando el mediocampista, desde el banco evaluaron reemplazarlo, aunque Paredes dejó en claro que quería seguir.

“En un momento le pregunté cómo estaba para sacarlo y me hizo señas de que no”, contó Arruabarrena. Finalmente, el campeón del mundo completó el encuentro y tuvo participación en la acción del segundo gol, iniciando con un cambio de frente para Lautaro Blanco.

El DT reconoció además que el volante necesita recuperar energías después de una exigente seguidilla de compromisos. Boca tendrá dos días libres antes de regresar a los entrenamientos el martes.

“Le van a venir bien estos dos días, más a él, que viene con una seguidilla desde el Mundial. Le vienen bien para descansar”, explicó.

Arruabarrena valoró la actuación colectiva de Boca

Más allá de la actuación de Paredes, el entrenador se mostró satisfecho con el rendimiento general del Xeneize.

“Quiero felicitar a los chicos porque hicieron un partido muy completo en todos los órdenes, ante un rival difícil y en una cancha difícil”, aseguró.

Según Arruabarrena, Boca pudo asumir el protagonismo desde el comienzo y luego encontró mayores espacios después de la expulsión de Insaurralde.

“La expulsión nos ayudó a tener más el control. Había que estar atentos a marcar en ataque porque ellos podían salir rápido con pelotazos y complicarnos”, analizó.

Ya en el complemento, el conjunto visitante encontró los caminos para romper el partido a través de los costados. Los goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel terminaron sellando el 2-0.

“Sabíamos que las chances las íbamos a tener por afuera, con nuestros laterales y extremos. Así abrimos el marcador”, explicó el técnico, quien resumió: “Fuimos justos ganadores”.

También ponderó las conexiones que consiguió generar el equipo durante distintos pasajes: “Me gustaron sociedades que en algún momento hicieron diferencia”.

Boca ya piensa en Racing por la Copa Argentina

El triunfo ante San Lorenzo le permitió a Boca cerrar una semana positiva, aunque Arruabarrena pidió mantener la cautela de cara a lo que resta de la temporada.

“Son tres puntos importantes por cómo se está dando la fecha. Venimos de una semana interesante, dijimos presente en ambos partidos”, destacó.

Sin embargo, rápidamente bajó el tono de cualquier euforia: “Sabemos que el hincha se puede ilusionar, es normal, pero nosotros todavía estamos en mitad de temporada. No hemos conseguido nada y tenemos que seguir trabajando”.

Después de las dos jornadas de descanso, el plantel volverá a trabajar desde el martes con un objetivo inmediato: el partido frente a Racing por la Copa Argentina, donde estará en juego un lugar en las semifinales.

“Nunca un entrenador está satisfecho, siempre va por más”, cerró Arruabarrena. Y agregó: “Tenemos que estar igual o mejor para pasar a la próxima fase”.