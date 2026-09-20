Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 SEP 2026 | 28º
X
Locales

La Municipalidad dio a conocer el cronograma de fumigaciones para esta semana

El lunes se trabajará en los barrrios Almirante Brown, Islas Malvinas, Jardín, Los Flores La Costa, Independencia y Parque Del Río I, II y III.

Hoy 21:10

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó los barrios en los cuales durante esta esta semana se trabajará con su cronograma de fumigaciones preventivas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El lunes se trabajará en los barrrios Almirante Brown, Islas Malvinas, Jardín, Los Flores  La Costa, Independencia y Parque Del Río I, II y III.

El martes será el turno de los barrios Cabildo, Belgrano, 8 De Abril, Caceres, Reconquista y La Católica.

El miércoles las tareasbse realizarán en los barrios Centro, Alberdi, Sargento Cabral, Aeropuerto, Lomas del Golf, Parque Aguirre, San Francisco y Juan XXIII.

El jueves las fumigaciones serán en los barrios Borges y Huaico Hondo.

El viernes se trabajará en los barrios General Paz, Belen, John Kennedy, Autonomia, Santa Rosa de Lima y San José de Flores.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Boca se quedó con un triunfazo en el clásico ante San Lorenzo
  2. 2. Enzo Fernández abrió el triunfo del Manchester City con un golazo para seguir en la cima de la Premier League
  3. 3. El Atlético de los argentinos se quedó con el clásico de Madrid y festejó en casa ante el Real
  4. 4. Aranda comenzó una nueva etapa de su recuperación: cuándo podría volver a jugar en Boca
  5. 5. Güemes perdió con Midland, se hunde en zona de descenso en la Primera Nacional y parece no tener salvación
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT