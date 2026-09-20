La Municipalidad dio a conocer el cronograma de fumigaciones para esta semana

El lunes se trabajará en los barrrios Almirante Brown, Islas Malvinas, Jardín, Los Flores La Costa, Independencia y Parque Del Río I, II y III.

Hoy 21:10

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó los barrios en los cuales durante esta esta semana se trabajará con su cronograma de fumigaciones preventivas.

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El lunes se trabajará en los barrrios Almirante Brown, Islas Malvinas, Jardín, Los Flores La Costa, Independencia y Parque Del Río I, II y III.

El martes será el turno de los barrios Cabildo, Belgrano, 8 De Abril, Caceres, Reconquista y La Católica.

El miércoles las tareasbse realizarán en los barrios Centro, Alberdi, Sargento Cabral, Aeropuerto, Lomas del Golf, Parque Aguirre, San Francisco y Juan XXIII.

El jueves las fumigaciones serán en los barrios Borges y Huaico Hondo.

El viernes se trabajará en los barrios General Paz, Belen, John Kennedy, Autonomia, Santa Rosa de Lima y San José de Flores.