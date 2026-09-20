Bullrich volvió a cruzar a Santilli por el Presupuesto: “No vale decir una cosa que no es”

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado negó que las modificaciones sobre Discapacidad hayan sido discutidas en la Mesa Política y aseguró que hablará del tema con el jefe de Gabinete y con Javier Milei.

Hoy 21:24

La senadora nacional Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con el Gobierno y desmintió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, respecto de las modificaciones vinculadas con Discapacidad incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027. La legisladora sostuvo que esos cambios no fueron discutidos en la Mesa Política del oficialismo, mientras que Santilli había afirmado que los temas sí se habían abordado en ese ámbito.

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“Eso es mentira. Cuando se habló del Presupuesto yo estaba”, afirmó Bullrich durante una entrevista con La Nación+, en referencia a las declaraciones del jefe de Gabinete, quien había señalado que la senadora se había retirado antes de que terminara la reunión en la que se trataron esos temas.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado también aseguró que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tampoco conocía las modificaciones incorporadas al proyecto. Según su versión, ambos tomaron conocimiento de esos cambios posteriormente, al leer el texto enviado al Congreso.

“Eso de que después lo hablaron no es así. Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir una cosa que no es. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos”, sostuvo.

De todos modos, Bullrich aclaró que no busca convertir la diferencia en un enfrentamiento personal con el jefe de Gabinete: “No me quiero pelear con Santilli, no me quiero pelear con nadie”.

La discusión por Discapacidad

La polémica surgió a partir de los cambios incorporados por el Poder Ejecutivo al apartado de Discapacidad del proyecto de Presupuesto 2027. Entre otras modificaciones, el texto propone eliminar el artículo 7 bis de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que establecía la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores según el índice de precios al consumidor. También plantea cambios sobre el nomenclador de prestaciones básicas.

Las modificaciones generaron cuestionamientos entre distintos sectores de la oposición dialoguista y dentro del propio oficialismo. Ante ese escenario, el Gobierno comenzó a trabajar en cambios al texto con el objetivo de avanzar hacia una redacción consensuada para el tratamiento parlamentario.

Bullrich explicó que durante la reunión de la Mesa Política sí se habían analizado los principales lineamientos económicos del Presupuesto, como las proyecciones de crecimiento e inflación, pero sostuvo que no se abordaron específicamente los cambios relacionados con Discapacidad.

La senadora cuestionó además que el oficialismo vuelva a impulsar modificaciones sobre un tema que ya generó dificultades durante el tratamiento legislativo de iniciativas anteriores.

“¿Qué hacemos? ¿Chocamos tres veces contra la misma piedra?”, planteó.

En ese marco, Bullrich sostuvo que la cuestión de la Discapacidad requiere un tratamiento especial y que el oficialismo debe encontrar mecanismos para atender las necesidades del sector sin apartarse de los objetivos económicos que sostiene el Gobierno.

“El superávit fiscal y las metas de inflación no se negocian”, afirmó la senadora, quien advirtió que un Presupuesto con déficit generaría “incertidumbre” económica.

La propia administración de Javier Milei también comunicó durante los últimos días una actualización de los aranceles del nomenclador. El Gobierno oficializó el 18 de septiembre una suba del 1,7% para las prestaciones por discapacidad correspondiente a ese mes, dentro del esquema de actualización mensual por IPC previsto por la normativa vigente.

Bullrich anticipó una charla con Milei

En medio de la discusión interna, Bullrich anticipó que buscará conversar personalmente con el presidente Javier Milei sobre los cambios incluidos en el Presupuesto y la situación de las prestaciones por Discapacidad.

La senadora planteó la necesidad de encontrar un punto de equilibrio entre las decisiones que toma el Poder Ejecutivo y las posibilidades de que esas iniciativas puedan avanzar en el Congreso.

“Tenemos que tener un equilibrio entre las decisiones que lleva adelante el Gobierno y la capacidad de llevar esas decisiones a un resultado favorable”, sostuvo.

El debate continuará en el Congreso, donde las modificaciones al apartado de Discapacidad forman parte de las negociaciones entre el oficialismo y los bloques que podrían acompañar el proyecto. El Gobierno ya manifestó su disposición a introducir cambios en ese capítulo.

La postura sobre las PASO

Durante la entrevista, Bullrich también se refirió a la posibilidad de suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La senadora se manifestó a favor de suspender las elecciones primarias, aunque consideró que los partidos políticos deberían conservar mecanismos democráticos para definir sus candidaturas.

El eventual avance de esa reforma dependerá de las negociaciones que el oficialismo mantenga con distintos sectores políticos, incluidos el PRO, sectores del radicalismo, gobernadores y partidos provinciales. El Gobierno busca reunir los apoyos necesarios en el Congreso para avanzar con la reforma política y suspender las PASO.

El video de Bullrich con una canción de Lali

Días antes de sus nuevas declaraciones, Bullrich había generado repercusión en redes sociales al publicar un video grabado en su despacho en el que aparece escuchando y cantando “No me importa”, una canción de Lali Espósito.

La publicación fue realizada el 18 de septiembre, en medio de los cuestionamientos de la senadora al Gobierno por los cambios en materia de Discapacidad. En las imágenes, Bullrich se sienta frente a su computadora, busca el tema en YouTube y acompaña parte de la canción mientras continúa con sus tareas. El posteo estuvo acompañado por una frase tomada de la letra: “Sé que todos los ‘peros’ tienen un ‘porqué’”.

La elección de la canción llamó la atención por los antecedentes de los cruces públicos entre Lali Espósito y Javier Milei. Sin embargo, Bullrich no había señalado expresamente que el video constituyera un mensaje dirigido al Presidente.

Este domingo, consultada nuevamente por la publicación, la senadora sostuvo que el objetivo del video era mostrar cómo se planta “de cara a la realidad” y relativizó las interpretaciones que surgieron después de su publicación.

“He leído las interpretaciones más increíbles”, afirmó, antes de agregar: “Que cada uno lo interprete como quiera”.

El propio Milei había buscado bajar el tono al episodio y sostuvo que no veía ningún problema en que Bullrich escuchara canciones de la artista. “Me parece una tontería mayúscula politizar el arte”, afirmó el Presidente.

Así, el video terminó sumándose a una semana marcada por las diferencias públicas entre Bullrich y distintos integrantes del Gobierno, mientras el oficialismo avanza con las negociaciones por el Presupuesto 2027 y las reformas que busca llevar al Congreso.