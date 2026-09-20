Revelaron cuál fue el origen del apagón que dejó sin luz a unos 600.000 usuarios en el AMBA

El corte se produjo durante la noche del sábado y afectó a distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y localidades del conurbano. El servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva y quedó normalizado antes de finalizar la jornada.

Hoy 20:32

El apagón comenzó alrededor de las 19.45 del sábado y provocó interrupciones en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y localidades del conurbano bonaerense. Durante el momento de mayor impacto, los registros oficiales contabilizaron 519.472 usuarios afectados en el área de Edenor y 78.125 en la de Edesur, lo que elevó el total a casi 600.000 usuarios sin suministro.

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Entre las zonas alcanzadas estuvieron Núñez, Saavedra, Belgrano, Palermo, Recoleta, Colegiales, Villa Crespo, La Paternal, Villa Urquiza y Villa Ortúzar, además de sectores del norte del conurbano como Vicente López, San Isidro, San Martín y Tres de Febrero. También se registraron cortes en áreas abastecidas por Edesur, entre ellas Villa del Parque, Villa Devoto, Flores, Caballito, Lomas de Zamora y Almirante Brown.

La interrupción generó además inconvenientes en la vía pública, con semáforos y alumbrado fuera de servicio, mientras que numerosos edificios quedaron completamente a oscuras. A través de las redes sociales, vecinos compartieron imágenes de distintos puntos afectados, entre ellos sectores de Cabildo y la avenida General Paz y el shopping DOT.

Cuál fue la falla que originó el apagón

Durante las primeras horas del corte, Edenor no había informado cuál había sido el origen del problema. Este domingo, la empresa confirmó que la interrupción se produjo a raíz de una falla en un interruptor de 220 kilovoltios en la subestación Malaver, ubicada en el partido bonaerense de San Martín.

Desde la compañía señalaron que se continúa trabajando para determinar los detalles que provocaron el desperfecto. Además, Edenor confirmó que el suministro eléctrico para los clientes afectados fue restablecido en su totalidad durante la noche del sábado.

En tanto, el organismo regulador continúa con el análisis del episodio para reconstruir la secuencia que derivó en el corte y determinar si corresponde establecer responsabilidades o aplicar sanciones. También se investigan inconvenientes registrados en otras instalaciones de la red eléctrica durante el apagón.

Por su parte, Edesur había informado durante la noche del sábado que la interrupción que afectó a parte de sus clientes obedecía a una “falla en el sistema ajena a la compañía”. El servicio comenzó a recuperarse de manera progresiva después de las 21.30 y quedó prácticamente normalizado antes de finalizar la jornada.