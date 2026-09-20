El Regional Federal Amateur completó su cuarta fecha: resultados y cómo quedaron los equipos santiagueños

La jornada dejó triunfos de Social Pinto, Talleres de Nueva Esperanza y Sportivo Loreto, mientras que Central Argentino mantuvo su invicto y continúa al frente de la Zona 3. Así quedaron las posiciones de los representantes de Santiago del Estero.

Hoy 21:04

Los representantes de Santiago del Estero completaron este domingo una nueva jornada del Torneo Regional Federal Amateur 2026/27, con seis encuentros correspondientes a la cuarta fecha de la Región Centro.

La fecha tuvo movimientos importantes en las diferentes zonas. Social Pinto, Talleres de Nueva Esperanza y Sportivo Loreto fueron los equipos que lograron quedarse con los tres puntos, mientras que otros tres compromisos finalizaron igualados.

Social Pinto festejó en Quimilí

Por la Zona 2, Social Pinto consiguió un importante triunfo como visitante al imponerse 2 a 0 sobre La Ensenada de Quimilí.

Con este resultado, el conjunto de Pinto alcanzó los 4 puntos y quedó segundo, detrás de Unión Lugones, que suma 6 unidades con un partido menos. La Ensenada permanece con un punto.

Central Argentino sigue firme en la Zona 3

En uno de los encuentros destacados de la jornada, 25 de Mayo de Termas de Río Hondo y Central Argentino de La Banda empataron 0 a 0.

El punto le permitió al Albo bandeño conservar el liderazgo de la Zona 3, donde permanece invicto y acumula 10 unidades en cuatro presentaciones. El conjunto termense quedó como escolta con 7.

En el otro partido del grupo, Talleres de Nueva Esperanza derrotó 2 a 1 a San Jorge de El Arenal y consiguió su primera victoria en esta edición del certamen.

Talleres llegó así a los 4 puntos, mientras que San Jorge continúa en el último lugar con una unidad.

Reparto de puntos en El Ojito

Por la Zona 4, San Martín de El Ojito y El Verde de El Mojón igualaron 1 a 1.

El empate le permitió al Verde llegar a 7 puntos y mantenerse como líder, por encima de FIDA de El Arenal, que tiene 3 unidades y dos partidos disputados. San Martín sumó su primer punto.

Sportivo Loreto alcanzó a Unión Santiago

Uno de los resultados que modificó la pelea en la parte alta se produjo en la Zona 5. Sportivo Loreto venció 1 a 0 a Unión Santiago y alcanzó a su rival en la tabla.

Ambos equipos tienen ahora 6 puntos después de tres encuentros, aunque Unión Santiago conserva una mejor diferencia de gol. Atlético Frías, que registra dos presentaciones, todavía no pudo sumar.

Empate en Monte Quemado

La actividad de la Zona 1 dejó el empate 1 a 1 entre Villa Nueva de Monte Quemado y Juventud Unida.

Juventud Unida llegó a 4 puntos y se mantiene segundo, mientras que Villa Nueva consiguió su primera unidad. Atlético Campo Gallo, con dos partidos disputados, continúa como líder con 6 puntos.

Todos los resultados de la cuarta fecha

Villa Nueva (Monte Quemado) 1 - Juventud Unida (Monte Quemado) 1

La Ensenada (Quimilí) 0 - Social Pinto 2

25 de Mayo (Termas de Río Hondo) 0 - Central Argentino (La Banda) 0

Talleres (Nueva Esperanza) 2 - San Jorge (El Arenal) 1

San Martín (El Ojito) 1 - Matadero (El Mojón) 1

Sportivo Loreto 1 - Unión Santiago 0

Zona 1: Campo Gallo sigue arriba

Posiciones:

Atlético Campo Gallo: 6 pts | PJ 2 | PG 2 | PE 0 | PP 0 | GF 6 | GC 0 | DG +6 Juventud Unida (Monte Quemado): 4 pts | PJ 3 | PG 1 | PE 1 | PP 1 | GF 3 | GC 4 | DG -1 Villa Nueva (Monte Quemado): 1 pt | PJ 3 | PG 0 | PE 1 | PP 2 | GF 2 | GC 7 | DG -5

San Martín (El Ojito) 1 - Matadero (El Mojón) 1

Posiciones:

Unión Lugones: 6 pts | PJ 2 | PG 2 | PE 0 | PP 0 | GF 5 | GC 1 | DG +4 Social Pinto: 4 pts | PJ 3 | PG 1 | PE 1 | PP 1 | GF 3 | GC 2 | DG +1 La Ensenada (Quimilí): 1 pt | PJ 3 | PG 0 | PE 1 | PP 2 | GF 2 | GC 7 | DG -5

Zona 3: Central Argentino manda invicto

Posiciones:

Central Argentino (La Banda): 10 pts | PJ 4 | PG 3 | PE 1 | PP 0 | GF 11 | GC 2 | DG +9 25 de Mayo (Termas): 7 pts | PJ 4 | PG 2 | PE 1 | PP 1 | GF 7 | GC 10 | DG -3 Talleres (Nueva Esperanza): 4 pts | PJ 4 | PG 1 | PE 1 | PP 2 | GF 7 | GC 10 | DG -3 San Jorge (El Arenal): 1 pt | PJ 4 | PG 0 | PE 1 | PP 3 | GF 5 | GC 8 | DG -3

Zona 4: Matadero se mantiene firme

Posiciones:

Matadero (El Mojón): 7 pts | PJ 3 | PG 2 | PE 1 | PP 0 | GF 7 | GC 2 | DG +5 FIDA (El Arenal): 3 pts | PJ 2 | PG 1 | PE 0 | PP 1 | GF 3 | GC 4 | DG -1 San Martín (El Ojito): 1 pt | PJ 3 | PG 0 | PE 1 | PP 2 | GF 2 | GC 6 | DG -4

Zona 5: Unión Santiago y Sportivo Loreto, igualados en la cima

Posiciones: