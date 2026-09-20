La Municipalidad organiza este lunes el Festival del Día de la Primavera en plaza Añoranzas

Los artistas que actuarán serán La Joaqui y los artistas santiagueños Alejandro Veliz, Maki Rojas, Franco Escobedo, Ke Fiesta, Carlitos Veliz, 60 Grados, y Tomás Veliz

Hoy 21:07

La Municipalidad de la Capital organizará este lunes una nueva edición del Festival Día de la Primavera el próximo lunes 21 de septiembre en la Plaza Añoranzas, con una jornada musical de acceso libre y gratuito, que comenzará desde las 15 horas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los artistas que actuarán serán La Joaqui y los artistas santiagueños Alejandro Veliz, Maki Rojas, Franco Escobedo, Ke Fiesta, Carlitos Veliz, 60 Grados, y Tomás Veliz. El espectáculo contará además con batallas de Free Style y DJs.

“Esto es un trabajo que se viene realizando durante todo el año con acciones dónde los jóvenes y adolescente son protagonistas en lo social, cultural y deportivo”, remarcó el subsecretario de Desarrollo Social, Mauro Kalinski, al destacar el trabajo articulado de la intendente, Ing. Norma Fuentes, con el Gobierno Provincial.

Indicó que la invitación también es extensiva a los vecinos para participar de los recitales en la plaza Añoranzas, y pidió no concurrir con camisetas de fútbol y recordó que no está permitido el consumo de bebidas alcohólicas.

El funcionario expresó que la Dirección de Juventud en colaboración con distintas áreas del municipio trabajan en la organización del evento.