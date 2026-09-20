Primavera 2026 en Argentina: cuándo comienza y por qué no será el 21 de septiembre

La fecha tradicional para celebrar la llegada de la primavera no coincidirá este año con el comienzo astronómico de la estación. El equinoccio ocurrirá el martes 22 de septiembre a las 21:05, según la Hora Oficial Argentina.

Hoy 20:25

Aunque el 21 de septiembre es la fecha tradicional con la que se relaciona la llegada de la primavera en Argentina, este año el comienzo astronómico de la estación será un día después. El equinoccio de septiembre ocurrirá el martes 22 de septiembre a las 21:05, de acuerdo con los datos del Servicio de Hidrografía Naval y el calendario astronómico elaborado por el Instituto de Astrofísica de La Plata.

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Ese instante marcará oficialmente el final del invierno y el comienzo de la primavera en el hemisferio sur. Al mismo tiempo, en el hemisferio norte comenzará el otoño. A nivel internacional, el fenómeno tendrá lugar a las 00:05 UTC del miércoles 23 de septiembre, pero en Argentina se producirá durante la noche del martes debido al huso horario UTC-3.

Por qué la primavera no comienza siempre el 21 de septiembre

La fecha del cambio de estación no queda fijada todos los años en el mismo día. Esto ocurre porque la duración del año trópico no coincide exactamente con los 365 días del calendario, por lo que el momento preciso de los equinoccios va desplazándose de un año a otro.

El equinoccio de septiembre puede producirse, según el año, en diferentes fechas del calendario. En 2026 ocurrirá el 22 de septiembre, mientras que en otros años puede tener lugar el 22 o el 23 y, en casos excepcionales, incluso en otras fechas.

Por eso, mientras el 21 de septiembre continúa siendo la fecha tradicional de celebración del Día de la Primavera y del Día del Estudiante en Argentina, el inicio astronómico de la estación dependerá del momento exacto en que se produzca el equinoccio.

Qué es el equinoccio de primavera

El equinoccio es el momento del año en el que el Sol cruza el ecuador celeste, una línea imaginaria que proyecta el ecuador terrestre sobre el cielo. En septiembre, ese recorrido se produce de norte a sur y marca el cambio de estación en ambos hemisferios.

El término equinoccio proviene del latín aequinoctium y hace referencia a la idea de una duración similar entre el día y la noche. Sin embargo, esto no significa que haya exactamente 12 horas de luz y 12 de oscuridad en todos los puntos del planeta. La refracción de la atmósfera y la manera en que se determina la salida y la puesta del Sol hacen que exista una diferencia.

Cómo cambiarán los días en Argentina

A partir del equinoccio, el hemisferio sur continuará avanzando hacia el verano. En Argentina, los días comenzarán a ser progresivamente más largos, mientras que las noches irán reduciendo su duración.

El proceso continuará hasta el solsticio de verano, que marcará el momento del año con mayor cantidad de horas de luz en el hemisferio sur. Según el calendario astronómico del Instituto de Astrofísica de La Plata, en 2026 ese solsticio ocurrirá el 21 de diciembre a las 17:50, hora argentina.

Así, aunque el 21 de septiembre seguirá siendo la fecha tradicional de los festejos, en 2026 la primavera astronómica comenzará oficialmente el martes 22 de septiembre a las 21:05 en Argentina.