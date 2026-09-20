Tercer fin de semana sin triunfos: los cuatro equipos santiagueños profundizan su mal momento

Central Córdoba rescató un empate, mientras que Güemes, Mitre y Sarmiento volvieron a perder. El Ferroviario lleva cinco partidos sin ganar, el Gaucho acumula 14, el Aurinegro quedó a un punto del descenso y el Profe deberá disputar la Reválida.

Hoy 20:55

Por tercer fin de semana consecutivo, ninguno de los cuatro principales representantes del fútbol santiagueño pudo conseguir una victoria en sus respectivas competencias. Central Córdoba, Güemes, Mitre y Sarmiento de La Banda atraviesan presentes complicados y los últimos resultados profundizaron un panorama que comienza a generar preocupación.

El único que pudo sumar fue Central Córdoba, aunque debió reaccionar para evitar una nueva derrota. El Ferroviario igualó 2 a 2 ante Defensa y Justicia después de estar dos goles abajo.

La remontada permitió rescatar un punto, pero no cortar la racha negativa: el equipo santiagueño ya acumula cinco encuentros sin victorias, con tres derrotas y dos empates. Está último en la zona A.

Güemes, cada vez más comprometido

La situación más delicada es la de Güemes, que este domingo perdió 2 a 0 frente a Midland y extendió a 14 partidos su serie sin triunfos.

Durante ese período, el Gaucho cosechó 10 derrotas y cuatro empates y continúa en zona de descenso. Además, quedó a siete puntos en la pelea por la permanencia, por lo que el margen para revertir su situación es cada vez menor.

El mal momento deportivo tuvo además un cierre tenso: tras el partido se registraron incidentes a la salida del estadio, en medio del descontento de los hinchas por el presente del equipo.

Mitre perdió ante el último y Biaggio dejó su cargo

Mitre tampoco encuentra respuestas. El Aurinegro cayó 2 a 0 ante Acassuso, que llegaba al encuentro como último de la zona y con una racha de 13 partidos sin ganar.

La derrota dejó al conjunto santiagueño a apenas un punto de la zona de descenso y tuvo una consecuencia inmediata: Biaggio dejó de ser el entrenador del equipo.

El resultado profundizó la preocupación en el club, que ahora deberá buscar una rápida reacción para alejarse de los últimos puestos.

Sarmiento deberá jugar la Reválida

El panorama tampoco es favorable para Sarmiento de La Banda. El Profe perdió como local 2 a 0 ante Defensores de Villa Ramallo en el cierre de la Fase Campeonato y no logró avanzar a la tercera ronda.

El equipo terminó penúltimo y deberá continuar su camino mediante la Reválida. Además, cerró esta etapa con cuatro derrotas consecutivas y apenas pudo ganar uno de los ocho partidos disputados.

Así, el fútbol santiagueño completó otro fin de semana sin alegrías. Tres derrotas y un empate volvieron a dejar sin victorias a los cuatro representantes de la provincia, que atraviesan distintos escenarios pero comparten una misma necesidad: volver a ganar cuanto antes.