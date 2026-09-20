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Graves incidentes tras la derrota de Güemes ante Midland: malestar de los hinchas por el presente del club

Los simpatizantes del Gaucho expresaron su enojo luego de la derrota por 2 a 0 ante Midland, un resultado que profundizó la preocupación por la situación deportiva del equipo, que continúa en zona de descenso.

Hoy 19:22

La derrota por 2 a 0 ante Midland, por la fecha 30 de la Primera Nacional, generó un fuerte malestar entre los hinchas de Güemes, que hicieron sentir su bronca por el delicado presente que atraviesa el equipo santiagueño.

Tras el encuentro, se registraron disturbios y momentos de tensión, en un contexto marcado por la preocupación de los simpatizantes. El equipo no logra revertir su situación y permanece comprometido en la lucha por la permanencia.

Con este resultado, Güemes continúa en zona de descenso y cada vez tiene menos margen en la pelea por mantener la categoría. El presente deportivo genera preocupación entre los hinchas, que reclaman una reacción inmediata para intentar evitar la pérdida de la categoría.

El conjunto santiagueño atraviesa así una etapa crítica en la Primera Nacional, con los próximos partidos como instancias decisivas para intentar salir de la zona roja.

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