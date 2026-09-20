Rusia Unida, el partido de Putin, se impone en las elecciones legislativas con el 57,5% de los votos

La votación para renovar la Duma terminó este domingo y la fuerza oficialista encabeza el escrutinio con el 57,54%, según los primeros resultados oficiales. Los comicios estuvieron marcados por una masiva oleada de ataques con drones ucranianos.

Hoy 20:09

El partido oficialista Rusia Unida se impone en las elecciones legislativas celebradas durante tres días en Rusia, al alcanzar el 57,54% de los votos en los primeros resultados difundidos por la Comisión Electoral Central, con el 13,88% de los protocolos procesados.

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En el escrutinio, el Partido Comunista de Rusia se ubicaba en segundo lugar con el 13,67%, seguido por el Partido Liberal Democrático de Rusia (LDPR), con el 9,27%. Más atrás aparecían Nueva Gente, con el 7,96%, y Rusia Justa, con el 5,16%. Las elecciones definen la composición de los 450 escaños de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso: 225 se distribuyen mediante listas partidarias y los otros 225 a través de circunscripciones uninominales.

La jornada electoral concluyó este domingo y la participación alcanzó el 56,66%, de acuerdo con la Comisión Electoral. Se trató de los primeros comicios legislativos celebrados en Rusia desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Vladímir Putin había llamado a los ciudadanos a participar y presentó la votación como una expresión de respaldo a las fuerzas rusas que combaten en Ucrania.

El proceso también estuvo acompañado por cuestionamientos de sectores opositores. El partido Yábloko, que se opone a la guerra, quedó fuera de la boleta federal después de una decisión judicial y solo contó con algunos candidatos en circunscripciones individuales. Además, dirigentes opositores y observadores denunciaron dificultades con las papeletas, problemas en el sistema de sufragio electrónico y otras irregularidades que no pudieron ser verificadas de manera independiente.

Ataques con drones durante la elección

La última jornada de votación coincidió con una importante oleada de ataques con drones lanzados por Ucrania contra territorio ruso. El Ministerio de Defensa de Rusia informó que sus fuerzas derribaron 1.110 drones durante el operativo, mientras que el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, aseguró que alrededor de 450 se dirigieron hacia la capital.

Los ataques provocaron daños en una refinería de petróleo y en un edificio residencial de la región de Moscú. Según el gobernador Andréi Vorobiov, tres personas murieron en esa región, mientras que otras 400 fueron evacuadas de un edificio afectado, entre ellas unos 70 niños. En tanto, las autoridades electorales rusas informaron que otro dron alcanzó un autobús en la región de Jersón, territorio ocupado parcialmente por Rusia, donde murieron dos personas, incluida una trabajadora electoral.

Las autoridades rusas acusaron a Ucrania de intentar interferir en el proceso electoral y advirtieron que responderían intensificando los ataques contra objetivos ucranianos. Kiev, por su parte, no reconoció la legitimidad de los comicios celebrados por Rusia en los territorios ucranianos ocupados y calificó la elección de ilegal.

El conteo de votos continúa y los resultados completos de la elección todavía no fueron publicados. Los primeros datos, sin embargo, muestran una amplia ventaja de Rusia Unida sobre las demás fuerzas que participan de la competencia.