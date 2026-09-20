Violento ataque en Añatuya: un joven quedó inconsciente tras una golpiza en el barrio Obrero

La víctima fue encontrada con heridas cortantes en el rostro sobre avenida San Martín. Fue trasladada al Hospital Zonal, mientras la Policía busca a dos sospechosos que escaparon del lugar.

Hoy 19:25

Un grave episodio de violencia se registró durante la mañana de este domingo en el barrio Obrero de Añatuya, donde un joven fue atacado por dos sujetos y terminó tendido en la vía pública, inconsciente y con lesiones en el rostro.

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El hecho ocurrió sobre avenida San Martín, hasta donde acudió personal de la División Prevención de la Departamental 13 luego de recibir un aviso por un disturbio.

Al llegar, los efectivos encontraron al joven con heridas cortantes en el rostro y pérdida de conocimiento, por lo que solicitaron de inmediato una ambulancia municipal.

La víctima fue trasladada al Hospital Zonal de Añatuya para recibir atención médica. De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en el lugar, sería de apellido Heredia y tendría domicilio en el mismo sector donde ocurrió la agresión.

Mientras tanto, los dos presuntos atacantes lograron escapar antes de la llegada de los efectivos y hasta el momento no trascendieron oficialmente sus identidades.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría 41, que trabaja para determinar el motivo de la agresión, identificar a los involucrados y establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque.