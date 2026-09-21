El FMI vuelve a la Argentina y revisará la meta fiscal y las medidas del Gobierno

Una nueva misión del organismo llegará este lunes a Buenos Aires para realizar la tercera revisión del acuerdo. El foco estará puesto en el resultado fiscal del primer semestre y en las medidas que Economía prevé aplicar para cumplir con la meta anual.

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará este lunes 21 de septiembre a Buenos Aires para avanzar con la tercera revisión del acuerdo de facilidades extendidas. El equipo analizará el cumplimiento de las metas previstas para 2026 y tendrá como uno de sus principales ejes la evolución de las cuentas públicas.

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El último acuerdo establece para este año un objetivo de superávit fiscal primario del 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, durante el primer semestre el resultado quedó 0,6 puntos del PBI por debajo de la pauta prevista, por lo que los técnicos del organismo buscarán conocer las causas de la diferencia y las medidas que el Gobierno prevé implementar para alcanzar el objetivo anual.

La misión estará encabezada por Joyce Wong y su llegada coincidirá con una semana de intensa actividad internacional para el Gobierno, además de un vencimiento de deuda de 800 millones de dólares. En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Nueva York junto al presidente Javier Milei para participar de las reuniones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por lo que el titular del Palacio de Hacienda no podrá participar de todos los encuentros con los representantes del Fondo.

Uno de los factores que incidieron en el desempeño fiscal fue la postergación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas, a la espera de la aprobación del proyecto de Inocencia Fiscal II. Según el análisis incluido en el informe, esa modificación alteró el flujo de ingresos tributarios durante la primera mitad del año y redujo los recursos disponibles en ese período.

La revisión también abarcará la evolución del gasto público y de los subsidios al transporte, además de una serie de compromisos asumidos en la segunda revisión del acuerdo para preservar el superávit primario. Entre ellos figuran la postergación de iniciativas vinculadas con la reforma laboral, una mayor recaudación a través de impuestos específicos y cambios en la focalización de los subsidios.

Otro de los puntos que estará sobre la mesa será el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Su entrada en vigencia fue postergada hasta el 1 de noviembre, una decisión que también tiene impacto sobre las proyecciones de recursos previstas para 2027. En el equipo económico, además, se analiza la posibilidad de volver a demorar su implementación.

El Gobierno también comprometió una mejora de la recaudación mediante impuestos específicos, aunque todavía no fueron precisados cuáles serán esos tributos ni los montos previstos. A esto se suma una revisión de los subsidios al transporte, dos aspectos que formarán parte de la discusión con los técnicos del organismo.

En paralelo, el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Ejecutivo prevé que los impuestos nacionales y los aportes y contribuciones a la Seguridad Social aumenten 27,9% frente a la recaudación proyectada para 2026. El cálculo oficial contempla además una inflación promedio de 21,1% para el próximo año y una presión tributaria que pasaría del 21,06% al 21,70% del PBI.

Dentro de esa proyección, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que representa el 32,4% de la recaudación total, crecería 28,2% respecto de 2026, mientras que los recursos provenientes del Impuesto a las Ganancias aumentarían 30,5%. También se prevén incrementos en los impuestos a los combustibles, los Derechos de Exportación y los tributos vinculados con las compras externas.

La misión del FMI tendrá así como eje central la diferencia registrada en la meta fiscal durante el primer semestre y las medidas con las que el Gobierno buscará compensarla durante el resto del año. Al mismo tiempo, las proyecciones incluidas en el Presupuesto 2027 formarán parte del escenario sobre el cual se analizará la evolución de las cuentas públicas y los compromisos asumidos por la Argentina.