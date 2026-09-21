Clausuran fiestas clandestinas en Salta con más de 130 asistentes

La Policía de Salta clausuró dos fiestas clandestinas en la madrugada del domingo, donde se registraron más de 130 asistentes y se incautaron equipos de sonido.

Hoy 01:22

En la madrugada del domingo, la Policía de Salta ejecutó operaciones destinadas a clausurar dos fiestas clandestinas que se llevaban a cabo en la ciudad. Estos procedimientos, realizados por efectivos del Distrito de Prevención 4 de Tartagal, fueron una respuesta a la creciente preocupación por la realización de eventos no autorizados en la región. El primer operativo tuvo lugar en Finca Los Teros, donde se constató un evento que reunió a aproximadamente 130 personas.

Durante el primer procedimiento en Finca Los Teros, los efectivos policiales se encontraron con una multitud que no contaba con autorización para llevar a cabo el evento. Esta reunión masiva en un espacio privado no solo infringía la normativa vigente, sino que también representaba un riesgo para la salud pública. En consecuencia, se procedió a la identificación de los asistentes y se tomó la decisión de despejar el lugar.

El segundo operativo se realizó en una vivienda ubicada sobre calle 20 de Febrero, donde también se detectó la presencia de numerosos asistentes en un evento no permitido. Al igual que en el primer caso, se labraron actas por infracción al artículo 124 de la Ley Contravencional 7135/01, que prohíbe la realización de eventos sin la debida autorización.

Además de la clausura de las fiestas, como parte de las acciones realizadas, se secuestraron diferentes equipos de sonido que se utilizaban en ambos eventos. Este tipo de intervenciones es crucial para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley en la comunidad. Las autoridades han enfatizado la importancia de respetar las normativas establecidas para la realización de eventos.

Las intervenciones de la Fiscalía Penal 2 fueron también fundamentales en este operativo, ya que proporcionaron el respaldo legal necesario para llevar a cabo las clausuras. Esto subraya la colaboración entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial en la lucha contra las fiestas clandestinas.

La Policía de Salta reiteró su compromiso de continuar con las acciones de control para evitar la realización de eventos no autorizados, los cuales no solo violan la ley, sino que también ponen en riesgo la salud de la comunidad. Las operaciones de este fin de semana son un claro ejemplo de la aplicación de medidas estrictas en el combate a la clandestinidad.

Los ciudadanos son instados a denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda estar relacionada con fiestas clandestinas o eventos no autorizados. La colaboración de la población es esencial para mantener la seguridad y el bienestar de todos.