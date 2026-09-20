La primavera comienza con alertas por viento, tormentas y lluvias en gran parte del país

Según el Servicio Meteorológico Nacional, varias provincias se encuentran bajo advertencias por fenómenos de distinta intensidad, mientras el cambio de las condiciones del tiempo ya comenzó a hacerse sentir en distintos puntos del territorio nacional.

Hoy 23:37

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas meteorológicas para 18 provincias de cara a este lunes 21 de septiembre, con advertencias por vientos, tormentas y lluvias en distintas regiones del país. La situación más intensa se prevé sobre la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, donde rige una alerta naranja por fuertes vientos.

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En el sector costero bonaerense se esperan vientos del oeste que rotarán hacia el sudoeste, con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Para el resto de las zonas bajo advertencia por viento, el organismo pronosticó intensidades de entre 40 y 50 km/h, con ráfagas de hasta 80 km/h.

La alerta amarilla por vientos alcanza a sectores de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero y Río Negro, además de áreas de Chubut, Neuquén, Mendoza, San Juan y La Rioja. El SMN recomendó asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar refugiarse debajo de árboles, postes, carteles o marquesinas.

En paralelo, también se mantiene una alerta amarilla por tormentas para sectores de Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa. En esas regiones podrían registrarse tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por intensas precipitaciones en períodos cortos, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Qué se espera en Santiago del Estero

Santiago del Estero estará alcanzado por la advertencia amarilla por viento. Según el pronóstico oficial, la provincia tendrá durante el lunes vientos del sector oeste que luego rotarán al sudoeste, con velocidades de entre 40 y 50 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 80 km/h.

Para la ciudad Capital se espera además una jornada con temperaturas de entre 19°C y 26°C, con cielo entre algo y parcialmente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones durante algunos períodos del día. El viento será la principal condición a tener en cuenta durante el inicio de la semana.

El cambio de tiempo también traerá un descenso de temperatura para el martes 22, antes de una recuperación térmica que se hará más marcada desde mediados de la semana. El pronóstico extendido anticipa máximas que volverían a ubicarse por encima de los 30°C hacia el jueves y que podrían acercarse a los 37°C durante el viernes y sábado.

Cómo seguirá el tiempo en el país

En la Ciudad de Buenos Aires y buena parte del área central se espera un comienzo de semana ventoso y con temperaturas más bajas respecto del fin de semana. Para la provincia de Buenos Aires, además de la alerta naranja en la costa atlántica, se prevé una máxima de alrededor de 17°C en varios sectores.

En Córdoba, el SMN anticipa una jornada marcada por el viento y una máxima cercana a los 24°C, mientras que Santa Fe y Entre Ríos tendrán temperaturas que rondarán los 23°C y 24°C, respectivamente. En el norte, Jujuy podría alcanzar los 28°C, Salta los 26°C y Misiones los 28°C.

Después del avance del frente frío, las temperaturas comenzarán a recuperarse en varias regiones. En el AMBA, el aumento térmico se hará más evidente desde el jueves, mientras que en provincias del norte el repunte será más marcado.

Así, el inicio de la semana estará marcado por fuertes vientos y distintas alertas meteorológicas, mientras el país atraviesa el cambio hacia la primavera. Cabe recordar que, desde el punto de vista astronómico, la nueva estación comenzará en Argentina recién el martes 22 de septiembre a las 21:05, cuando se produzca el equinoccio.