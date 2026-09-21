Video | “Me van a ver casada”: Tini habló de su boda con Rodrigo De Paul en pleno show

Durante su presentación en Guayaquil, la cantante tomó un cartel del público y se refirió a su próximo casamiento con el futbolista. La escena se viralizó en redes mientras continúa su gira FUTTTURA por Latinoamérica.

Hoy 09:29

Con su gira FUTTTURA, Tini Stoessel volvió a recorrer distintos escenarios de Latinoamérica y llegó a Guayaquil, Ecuador, para reencontrarse con sus fanáticos. Durante el recital, la cantante protagonizó un momento particular al tomar un cartel que le había preparado el público y hablar sobre su próximo casamiento con Rodrigo De Paul. La escena quedó registrada en un video que luego comenzó a circular en las redes sociales.

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“Es una locura que me conozcan desde que tengo 14 años y ahora me van a ver casada, mis amores”, expresó Tini frente a sus seguidores. Después de escuchar la ovación del público, la cantante reparó en la reacción de quienes estaban frente al escenario mientras se acercaba a agarrar uno de los carteles que se encontraban a su alcance.

“Miren, cómo se quedaron”, comentó, antes de agregar: “Será muy pronto”. La secuencia quedó registrada en un video y permitió escuchar el intercambio entre la artista y sus fanáticos durante el recital.

No es la primera vez que la cantante hace referencia a su relación durante una presentación. La semana pasada, en medio de uno de sus shows en El Salvador, compartió imágenes y videos de la jornada. Una de las publicaciones se destacó porque mostró un gesto vinculado con su próxima boda. Después del recital, Tini publicó en su cuenta de Instagram distintas postales de su paso por el país y escribió: “El Salvador, lxs amo. Fue un show tan lindooo, gracias gracias gracias. ¡Nos vemos mañana Panamá!”.

Entre las fotografías y los videos que integró en esa publicación apareció una escena que llamó especialmente la atención de sus seguidores. En el registro, Stoessel sostenía un ramo de flores mientras se dirigía a las personas que habían asistido al espectáculo. En medio de ese momento, tomó uno de los carteles que el público había preparado para recibirla y lo mostró frente a la cámara. La cantante quedó ubicada delante del mensaje, mientras sostenía el ramo y observaba la ilustración que habían confeccionado sus fanáticos.

En el cartel aparecían Tini y Rodrigo vestidos con trajes nupciales y acompañados por sus mascotas. Sobre la imagen se leía la frase “Mr. And Mrs. De Paul”, una referencia directa al casamiento de la cantante y el futbolista. El gesto de Tini, al tomar el cartel y exhibirlo durante el show, quedó incluido en el video que compartió después en sus redes sociales. De esa manera, el mensaje preparado por el público formó parte de las imágenes con las que la artista resumió su paso por El Salvador.

La referencia a la boda también se conoció en medio de la filtración de la invitación al casamiento. El jueves pasado, comenzó a circular una tarjeta con fondo crema, una flor azul pintada en acuarela y un texto escrito en minúsculas que decía “los esperamos con mucho amor”. La invitación correspondía a la boda de Stoessel y De Paul y permitió conocer algunos detalles del tono elegido para la celebración.

El material fue difundido por el periodista Gustavo Méndez durante el programa La mañana con Moria, emitido por El Trece. La tarjeta consignaba que el casamiento se realizará el 19 de diciembre en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires. El diseño incluía la flor azul sobre el fondo claro y una frase de bienvenida dirigida a los invitados. La información de la invitación se sumó a las referencias que Tini realizó durante sus presentaciones y a los carteles que sus seguidores prepararon para acompañarla.

Mientras continúa con su gira FUTTTURA por distintos países, Tini volvió a referirse públicamente a su vínculo con Rodrigo De Paul durante sus presentaciones. El casamiento está previsto para el 19 de diciembre en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, según la invitación que se difundió en televisión. Hasta entonces, sus fanáticos siguen incorporando la boda a los carteles y mensajes que le preparan en cada recital.