Identificaron al motociclista que murió en la Ruta 34 cerca de Pinto

La víctima fue identificada como Roberto Campos, de 60 años, oriundo de Casares. El camión era conducido por un hombre de Gualeguaychú, quien quedó involucrado en la investigación.

Hoy 09:23

El motociclista que murió durante la noche en un siniestro ocurrido sobre la Ruta Nacional 34, en cercanías de Pinto, departamento Aguirre, fue identificado como Roberto Campos, de 60 años, oriundo de Casares, localidad del mismo departamento.

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Campos circulaba a bordo de una motocicleta Guerrero 250 cuando se produjo el hecho, ocurrido a unos 3 kilómetros de una aceitera. La mecánica del siniestro continúa siendo investigada por la Policía y la Justicia.

En el lugar también se encontraba un camión, conducido por Elías Galván, de 30 años, oriundo de Gualeguaychú, Entre Ríos, quien quedó involucrado en las actuaciones iniciadas para establecer cómo se produjo el accidente.

De acuerdo con la versión brindada por Galván, el camionero habría sobrepasado al conductor de la motocicleta y, poco después, observó una gran cantidad de chispas a través del espejo retrovisor. Ante esa situación, detuvo la marcha del camión y constató que había una persona tendida sobre la ruta, sin vida.

El cuerpo de Campos fue trasladado por una unidad morguera hacia el hospital local, mientras se aguardaban las directivas de la Fiscalía interviniente respecto de las medidas forenses correspondientes.

Con la víctima ya identificada, la investigación apunta ahora a determinar con precisión la mecánica del siniestro, establecer cómo se produjo el contacto entre la motocicleta y el camión y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.