Adorni presentó ante la Justicia su descargo por las inconsistencias detectadas en su patrimonio

El exjefe de Gabinete respondió los 20 puntos planteados por el fiscal Gerardo Pollicita en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Hoy 09:49

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó este lunes ante la Justicia las explicaciones requeridas por el fiscal federal Gerardo Pollicita en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Su defensa respondió los 20 puntos señalados como inconsistencias en la evolución patrimonial del exfuncionario y acompañó documentación para respaldar sus argumentos.

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En un escrito de 78 páginas, el abogado Matías Ledesma sostuvo que la evolución patrimonial de Adorni entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 cuenta con sustento documental, contable y técnico. Según la defensa, no existe un enriquecimiento apreciable que no pueda ser explicado.

Uno de los principales puntos abordados fue la compra de una propiedad en el country Indio Cuá, por un valor declarado de USD 120.000. La explicación presentada sostiene que la operación se financió mediante un préstamo hipotecario de USD 100.000 y el pago de otros USD 20.000 en efectivo, fondos que, según la defensa, estaban bajo custodia de Bettina Angeletti, esposa del exfuncionario.

La presentación también cuestionó el monto que había declarado el contratista Matías Tabar respecto de las refacciones realizadas en la vivienda. Mientras el testigo había mencionado pagos en efectivo por una cifra cercana a USD 245.000, la defensa sostuvo que el desembolso total fue de USD 175.000, provenientes de ahorros de Adorni y extraídos de su cuenta bancaria.

Además, el escrito hizo referencia a las diferencias detectadas en las planillas elaboradas por el contratista. Según la defensa, una de ellas arroja una suma de USD 285.929, por encima de los USD 245.929 que Tabar habría declarado como costo total de la obra.

La investigación judicial había puesto bajo análisis la evolución patrimonial del exfuncionario y de su esposa. Entre los puntos que Pollicita había requerido explicar se encuentran la compra y refacción de la vivienda de Indio Cuá, el origen de los fondos utilizados, la adquisición de un departamento en Caballito, pagos en dólares y efectivo, operaciones con criptomonedas y determinados movimientos bancarios.

Según información difundida antes de la presentación, la Fiscalía había detectado una diferencia de aproximadamente $43 millones entre ingresos y gastos en pesos, además de USD 402.578,12 en erogaciones en moneda extranjera cuya procedencia debía ser explicada. Esos montos forman parte de los elementos que dieron origen al requerimiento fiscal.

Ahora, la documentación presentada por Adorni deberá ser analizada en el marco de la causa que lleva adelante el juez federal Ariel Lijo. La investigación determinará si las explicaciones y los documentos aportados permiten aclarar los puntos observados por la Fiscalía y cuáles serán los próximos pasos procesales.