Quimilí: apuestas, mensajes de WhatsApp y una pelea que dejó a un hombre grave

El hecho se habría originado tras una riña de gallos. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron $503.000, un cuchillo y envoltorios con cocaína.

Hoy 06:47

Una presunta riña de gallos habría derivado en una violenta pelea entre varias personas en la ciudad de Quimilí, departamento Moreno, con un hombre gravemente herido de arma blanca y dos hermanos vinculados a la investigación.

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Según consta en las actuaciones de la Comisaría Seccional 29 y de la Departamental 12, el enfrentamiento se produjo sobre avenida Rivadavia, en el barrio Belgrano.

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De acuerdo con la información conocida, el conflicto habría comenzado después de una riña de gallos en la que se habrían realizado importantes apuestas. Tras el encuentro, la tensión habría continuado a través de mensajes de WhatsApp, con presuntas provocaciones y desafíos que finalmente terminaron en una pelea.

En ese contexto, un hombre identificado con las iniciales M.N.P., de 47 años, domiciliado sobre ruta 7, en el barrio Campos I, recibió heridas de arma blanca. La lesión más grave se registró en la zona del pulmón izquierdo, por lo que fue trasladado de urgencia al CIS Banda, donde permanece internado.

Luego del hecho, se presentaron en sede policial dos hermanos: G.O., de 28 años, remisero, domiciliado en el barrio Palomar, y M.O., de 29 años, con residencia en el mismo inmueble. Según trascendió, ambos habrían manifestado que también fueron víctimas de una agresión que atribuyeron a M.N.P..

La denuncia formal habría sido realizada por G.O., mientras que la Policía continúa con las tareas investigativas para reconstruir la secuencia completa del enfrentamiento y determinar responsabilidades.

En el marco del procedimiento, los efectivos requisaron un Volkswagen Gol, dominio HZB137, donde habrían secuestrado un cuchillo.

Además, en un Volkswagen Suran blanco, dominio NIR189, los policías incautaron $503.000 y cuatro envoltorios con una sustancia blanquecina pulverulenta que se encontraba dentro de un paquete de cigarrillos.

Posteriormente, los expertos confirmaron que la sustancia secuestrada era cocaína.

La investigación continúa a cargo de las autoridades correspondientes, mientras se aguarda la evolución del hombre herido y se analizan los elementos secuestrados durante el procedimiento.