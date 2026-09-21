Ruta 34: murió un motociclista cerca de Pinto e investigan si fue atropellado por un camión

El siniestro ocurrió durante la noche, a unos 3 kilómetros de una aceitera, en el departamento Aguirre. Un camionero quedó demorado mientras la Policía intenta establecer la mecánica del hecho.

Hoy 06:37

Un motociclista murió trágicamente durante la noche tras protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 34, en cercanías de la ciudad de Pinto, departamento Aguirre.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el hecho se registró a unos 3 kilómetros de una aceitera, en una zona donde, según trascendió, había fuerte circulación vehicular y ya no había luz natural.

Las circunstancias del accidente son materia de investigación por parte del personal policial de Pinto. En ese marco, un camionero quedó demorado ante la presunción de que podría haber embestido al motociclista.

Según indicaron fuentes vinculadas al caso, la víctima habría participado minutos antes de los festejos por el 136° aniversario de la ciudad de Pinto, aunque ese punto también forma parte de las averiguaciones.

El cuerpo del motociclista fue trasladado por una unidad morguera hacia el hospital local. Ahora serán los fiscales intervinientes quienes deberán definir si ordenan la realización de una autopsia o la intervención de un profesional externo.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la identidad de la víctima. Voceros señalaron que no residiría en Pinto y que podría haber llegado desde alguna localidad vecina para participar de las actividades desarrolladas en la ciudad.

La investigación continúa en curso para determinar la mecánica del siniestro y las responsabilidades correspondientes.