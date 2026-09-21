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Dolor en el mundo de la moda: murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford

Tenía 27 años y era hermano de la modelo y actriz Kaia Gerber. Su fallecimiento fue confirmado por la representante de la familia, mientras se aguardan mayores precisiones sobre las circunstancias del deceso.

Hoy 06:56

Presley Gerber, hijo de la icónica modelo americana Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió este domingo a los 27 años, según medios locales que citaron a una representante de la familia.

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El fallecimiento fue confirmado por Allie Jenkins, representante de Crawford y Gerber, a través de un correo electrónico de respuesta a medios como la revista People y CNN.

La revista reportó que la oficina del forense del condado de Los Ángeles también confirmó la muerte del joven, hermano de la también modelo y actriz Kaia Gerber, en un centro de rehabilitación de Los Ángeles sin especificar las causas del deceso.

“La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”, fue la respuesta de la representante a algunos de los medios, entre ellos TMZ, que fue el primer portal digital en reportar la muerte.

Según trascendió en varios portales, el hijo de Cindy Crawford sufría temas de adicciones y temas de salud mental. Trabajó como modelo (fue imagen de la marca francesa Celine en 2022) y era habitué de la primera fila de los desfiles y las fiestas del jet set.

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