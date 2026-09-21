Secuestraron 420 kilos de hojas de coca en el peaje de Fernández valuados en más de $32 millones

El cargamento era trasladado en un camión que viajaba desde La Quiaca hacia Buenos Aires. El escáner de ARCA permitió detectar numerosos bultos ocultos entre la carga.

Hoy 06:23

Efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron 420 kilos de hojas de coca en estado natural durante un operativo realizado sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del peaje de Fernández, en el departamento Robles.

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El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Sección Monte Quemado, dependiente del Escuadrón 59 “Santiago del Estero”, en el marco de tareas de prevención y seguridad vial por presunta infracción a la Ley 23.737.

Según se informó, el control se desarrolló a la altura del kilómetro 680 de la Ruta 34, frente al peaje de Fernández, cuando arribó al lugar un camión de cargas generales que tenía itinerario previsto desde La Quiaca, Jujuy, hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la inspección documentológica y física del vehículo, los gendarmes detectaron una irregularidad en la cuerda de seguridad correspondiente al sistema de carga internacional. De acuerdo con el reporte, la misma se encontraba cortada y unida con pegamento.

Ante esa situación, el camión fue trasladado hasta instalaciones de ARCA para ser fiscalizado mediante el uso del escáner fijo de la Agencia.

Tras el examen, los funcionarios detectaron la presencia de numerosos bultos que contenían en su interior hojas de coca en estado natural, con un peso total de 420 kilos.

El cargamento fue valuado en $32.510.000.

Intervino la Justicia Federal, que ordenó el labrado de las actuaciones correspondientes, la incautación de los bultos hallados y de otros elementos de interés para la causa.

En cuanto al conductor del camión, se dispuso que quedara en libertad supeditado a la causa, mientras continúa la investigación.