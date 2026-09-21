María Corina Machado se suma a un senador republicano y pide elecciones libres en Venezuela

La líder opositora apoyó a Bernie Moreno, quien pidió que los comicios se celebren en julio de 2027. "Los venezolanos están listos para construir una nación libre, pacífica y próspera, y para ser el aliado más firme de los Estados Unidos", dijo.

Hoy 06:16

La líder opositora venezolana María Corina Machado se sumó el domingo al pedido del senador republicano Bernie Moreno de que se celebren elecciones libres en Venezuela, que él propuso para el 24 de julio de 2027.

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A través de su cuenta de X, Machado se dirigió a Moreno para agradecerle su propuesta: "Gracias por su liderazgo y claridad respecto a la importancia crucial de unas elecciones presidenciales libres en Venezuela".

La líder, que actualmente se encuentra en Panamá tras salir de Venezuela en diciembre de 2025, afirmó que "una Venezuela democrática es esencial no solo para la estabilidad de nuestro hemisferio, sino también para los intereses estratégicos de seguridad nacional de los Estados Unidos".

Y añadió, junto con la etiqueta de "#fijarlafecha", en alusión a las elecciones, que "los venezolanos están listos para construir una nación libre, pacífica y próspera, y para ser el aliado más firme de los Estados Unidos".

Su mensaje en redes era la respuesta a uno anterior de este mismo domingo de Bernie Moreno en el que proponía "la celebración de elecciones libres y justas" como parte esencial "para completar la transición democrática y, bajo el firme liderazgo del presidente Trump".

El senador republicano iba un paso más allá y proponía una fecha concreta para los comicios "el 24 de julio de 2027; ¡vamos allá!".

Moreno también dedicó parte de su texto en X a recordar el papel de Estados Unidos en la nueva etapa que comenzó en Venezuela el pasado 3 de enero con la captura del que era el presidente Nicolás Maduro, y destacó que "el histórico acuerdo petrolero del presidente Trump, que asegura el control mayoritario estadounidense sobre 65.000 millones de barriles de reservas venezolanas, representa una victoria para el dominio energético de Estados Unidos y para la prosperidad del pueblo venezolano".

Delcy con Trump

El Gobierno de Venezuela confirmó este domingo la participación de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en la Asamblea General de la ONU, que se celebra en Nueva York, donde tiene previsto reunirse el martes con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

La última visita de un jefe de Estado venezolano fue la de Nicolás Maduro en 2018, quien ahora se encuentra detenido en una prisión a solo unos kilómetros de la ONU, después de que fuera capturado por fuerzas estadounidenses el pasado enero en Caracas durante una operación militar.

En un mensaje publicado en X, el Ministerio de Comunicación de Venezuela anunció que Rodríguez "llevará la voz de la nación al escenario mundial".

"¡Nos vemos en la ONU!", expresó la cartera de Comunicación en el mensaje, donde destacó que Venezuela, gracias a "esfuerzos previos", ha recuperado su estatus y se ha reincorporado a "la dinámica diplomática del planeta".

La Casa Blanca anunció el viernes que Trump y Rodríguez se reunirán el martes en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, en el primer encuentro entre ambos.

Este será también el primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de 11 años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.