Una encomienda con perfumes y calzados escondía 4 kilos de marihuana: hay tres santiagueños detenidos

La droga había sido enviada desde Entre Ríos con destino a Fernández, departamento Robles. La investigación fue ordenada por la Justicia Federal de Concordia y derivó en procedimientos en la terminal y domicilios particulares.

Hoy 07:10

Tres jóvenes santiagueños fueron detenidos en el marco de una investigación federal por el envío de una encomienda que contenía 4 kilos de marihuana, camuflados entre perfumes árabes, ropa y calzados.

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De acuerdo con la información conocida, los detenidos serían uno de la ciudad Capital y dos de Fernández, departamento Robles, quienes quedaron vinculados a una causa por presunta infracción a la Ley 23.737.

La investigación se inició en Concordia, Entre Ríos, donde la Justicia detectó un paquete que, a simple vista, figuraba como una encomienda con mercadería, pero en su interior contenía marihuana.

Según trascendió, el destinatario del envío era un joven santiagueño con domicilio en Fernández. Ante esa situación, una jueza federal entrerriana habría ordenado que el paquete continuara su recorrido bajo un seguimiento controlado, con intervención de personal de Gendarmería Nacional en Santiago del Estero.

El procedimiento se concretó el viernes por la tarde. Primero, los gendarmes actuaron en la terminal, cuando uno de los jóvenes retiró la encomienda. Allí fue interceptado por efectivos, quienes le informaron la situación y solicitaron que los acompañara.

En simultáneo, otros dos jóvenes que se movilizaban con él también fueron demorados. De acuerdo con los datos de la investigación, habían llegado hasta el lugar en un remís y tenían previsto retirar distintos envíos, entre ellos el paquete con la droga y otro relacionado con un televisor enviado por un familiar.

Minutos después, se pusieron en marcha una serie de allanamientos en la ciudad de Fernández. Los procedimientos se realizaron en al menos dos domicilios particulares, donde los efectivos habrían incautado equipos de computación y otros dispositivos de interés para la causa.

Tras las medidas, los tres jóvenes fueron trasladados a la base de Gendarmería, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.

Según trascendió, los detenidos ya habrían sido indagados. Dos contarían con defensa pública, mientras que el tercero tendría abogados particulares.

Por el momento, se mantiene el hermetismo judicial y no se informó oficialmente si los acusados declararon o se abstuvieron. Sin embargo, fuentes vinculadas al caso señalaron que habría existido un conflicto entre los tres involucrados, lo que podría abrir nuevas líneas dentro de la investigación.

Al cierre de las actuaciones iniciales, los jóvenes permanecían incomunicados y se aguardaban nuevas medidas dispuestas por la magistrada federal de Concordia.