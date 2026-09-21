Referentes LGBTIQA+ cuestionaron la “Fiesta del Mariposón” en la Escuela de Policía por considerarla discriminatoria

La actividad se realizó en el marco de la Cena de Gala 2026 de la Escuela Coronel Lorenzo Lugones y trascendió en redes sociales. “Es muy contradictorio cuando no aceptan a personas trans/travestis entre sus filas”, expresaron.

Hoy 07:36

La realización de la llamada “Fiesta del Mariposón” en la Escuela de Policía de Santiago del Estero “Coronel Lorenzo Lugones” generó polémica luego de trascender en redes sociales durante el fin de semana.

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El festejo se habría desarrollado en el marco de la Cena de Gala 2026 de la institución y quedó en el centro de un debate por el significado del término, su origen en fiestas estudiantiles y las situaciones de burla o estigmatización que históricamente estuvieron asociadas a esta práctica.

La celebración, vinculada durante años a viajes de egresados y actividades estudiantiles, solía consistir en que varones se vistieran, maquillaran y desfilaran caracterizados, generalmente en tono humorístico, para elegir al más “mariposón”.

Tras la difusión del caso, referentes de la comunidad LGBTIQA+ de Santiago del Estero se expresaron públicamente y cuestionaron que una institución formadora de futuros policías habilite una práctica de ese tipo.

Una de las voces que se manifestó fue Luisa Lucía Paz, quien señaló que se trata de una práctica que debe ser revisada en el contexto actual.

“La fiesta del Mariposón fue una celebración vinculada a los viajes de egresados y fiestas estudiantiles en Argentina. En ella, los varones se vestían, maquillaban y desfilaban caracterizados, ridiculizando a las mujeres, generalmente en tono de humor y con una competencia para elegir al más ‘Mariposón’”, expresó.

Paz remarcó que el término no puede ser leído como una palabra neutral. “‘Mariposón’ no nació como una palabra neutral. Durante mucho tiempo tuvo una carga negativa, generando burla y estigmatización”, sostuvo.

En esa línea, planteó que aquello que para algunos participantes puede ser visto como una fiesta o un juego puede tener otro significado para personas travestis o trans que atravesaron situaciones de burla por expresar su identidad o feminidad.

“Aquello que para algunos participantes, y sobre todo policías, podía ser simplemente un juego o una fiesta —un varón vestido de mujer para hacer reír— podía resultar muy diferente para una persona travesti o trans que durante años había sufrido burlas precisamente por expresar una feminidad similar”, afirmó.

Además, Paz cuestionó la contradicción que, según su mirada, existe entre este tipo de festejos y la falta de inclusión de personas trans y travestis en determinados ámbitos institucionales. “Es muy contradictorio que la Escuela de Policía de la provincia haga este tipo de fiestas cuando no aceptan a personas trans/travestis entre sus filas. Ellos autorizan la burla discriminatoria, pero no aceptan nada que sea diferente a lo establecido socialmente”, expresó.

También se pronunció Zelena Rubi Gómez, referente social, política y activista, quien manifestó su preocupación por lo ocurrido.

“Lo hago desde el compromiso y desde la reflexión, dado que en Argentina tenemos un avance muy importante en materia de derechos, y que en este 2026 sigan promocionando este tipo de eventos, donde en la organización están involucradas instituciones del Estado, preocupa”, indicó.

Gómez consideró que este tipo de propuestas pueden promover mensajes contrarios a la inclusión. “Se promociona la burla y la ridiculización a las identidades, provocando la risa y siendo pantalla para generar odio hacia afuera. Y eso no forma, no educa y no es el camino”, señaló.

En su planteo, también hizo referencia a las políticas de formación impulsadas en la provincia. “Este gobierno provincial hace un enorme esfuerzo e invierte muchos recursos para formar a nuestros futuros policías con perspectiva de género, con formación en derechos humanos, ESI y respeto a la diversidad”, expresó.

Para la referente, la situación debe servir como una instancia de aprendizaje institucional. “No se trata de buscar culpables, se trata de seguir mejorando y de estar a la altura de la policía que queremos formar: una policía que respete, que cuide y que proteja a todos los ciudadanos sin distinción”, afirmó.

Finalmente, Gómez sostuvo que su planteo fue realizado con respeto hacia las autoridades y cadetes, pero con la intención de fortalecer la inclusión en los espacios de formación.