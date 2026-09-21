León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre: la agenda completa del Papa durante su visita

El pontífice permanecerá en el país hasta el miércoles 11 y recorrerá Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

Hoy 08:15

El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11, en el marco de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú. La Santa Sede difundió este lunes el programa oficial de la visita, que contempla actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

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El pontífice arribará al país procedente de Uruguay. Su avión aterrizará a las 16.30 en el Aeroparque Jorge Newbery, donde se desarrollará la ceremonia de bienvenida. La visita argentina será la segunda escala de un viaje sudamericano que comenzó el 6 de noviembre y continuará posteriormente en Perú.

Durante su primera jornada en Buenos Aires, León XIV visitará a las 17 el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en la Plaza San Martín. Luego se trasladará a la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.

Más tarde, a las 18.30, el Papa encabezará en el Palacio Libertad una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático, ante quienes pronunciará uno de los discursos previstos durante su paso por el país.

El lunes 9 comenzará con una visita a Claypole, donde el pontífice estará con trabajadores y personas asistidas por el Pequeño Cottolengo Don Orione.

Ese mismo día, a las 11.30, León XIV celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Por la tarde tendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

La agenda continuará con una reunión con líderes de comunidades cristianas y representantes de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada finalizará con las vísperas junto al episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana, además de una cena con los obispos en el Arzobispado.

El martes 10 será el turno de Córdoba. El avión papal partirá de Buenos Aires a las 7.30 y está previsto que llegue a las 9 al aeropuerto Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

Una hora después, a las 10, León XIV celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Posteriormente se trasladará a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, donde mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

El Papa regresará a Buenos Aires durante la tarde. A las 20.15 encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, actividad en la que también pronunciará un discurso.

La última jornada de la visita será el miércoles 11. El cronograma contempla inicialmente una recorrida por el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, y luego el traslado a Luján, donde a las 10 celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La despedida oficial tendrá lugar a las 13.30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. Media hora después, León XIV partirá rumbo a Lima, Perú, donde continuará la tercera etapa de su viaje apostólico.

La visita a la Argentina forma parte del primer viaje apostólico de León XIV a Sudamérica, que se extenderá del 6 al 17 de noviembre e incluirá Uruguay, Argentina y Perú. En total, el itinerario anunciado por el Vaticano comprende diez ciudades de los tres países.

Será además la primera visita de un Papa a la Argentina desde 1987, cuando Juan Pablo II llegó al país durante su segundo viaje apostólico.