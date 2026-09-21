Granados analizó el ajuste, la energía y el clima político: “¿Volvemos para atrás o cruzamos al otro lado?”

Durante su columna en Debate Abierto, el economista advirtió sobre posibles complicaciones para el verano y dejó su lectura sobre el impacto social de las medidas oficiales.

Hoy 08:35

El analista económico Osvaldo Granados realizó una nueva columna en Radio Panorama, durante el ciclo Debate Abierto, donde dejó su mirada sobre el presente político, económico y social del país.

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Uno de los primeros temas que abordó fue la situación energética, luego del apagón registrado durante el fin de semana en Buenos Aires. En ese sentido, advirtió que el verano podría traer mayores complicaciones.

“El fin de semana tuvimos un apagón impresionante en Buenos Aires. Duró poco, pero estamos utilizando la mitad de la energía que usamos en diciembre, cuando hace 40 grados. Prepárense para el verano porque vamos a tener problemas”, expresó.

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Luego, Granados analizó el clima político y social de los últimos días, especialmente a partir de las discusiones vinculadas a discapacidad y salud. En ese marco, se preguntó si era necesario el nivel de tensión generado en torno a esos temas.

“¿Hacía falta hacer todo este ruido? ¿Que aparezca Patricia Bullrich peleando con Diego Santilli? Es tan discontinua la República Argentina”, reflexionó.

Osvaldo Granados

El analista también puso el foco en el costo social del ajuste y en la pregunta sobre el nivel de acompañamiento de la sociedad al rumbo económico actual.

“¿La sociedad está convencida de esta transformación o no? El ajuste hace el camino mucho más duro. El ajuste fue durísimo, pero lo advirtieron”, planteó.

En ese punto, marcó que una parte del debate pasa por revisar el esquema de subsidios y las diferencias históricas entre regiones del país.

“Hay momentos en los que uno se pregunta: ¿cuándo termina esto? ¿Era lógico que todo sea subsidio? ¿Era lógico tener en CABA tarifas reducidas en comparación al resto del país?”, sostuvo.

Granados consideró que el escenario actual obliga a discutir si el país debe retroceder o sostener el proceso de cambio, aun con sus costos.

“¿Qué es más doloroso y complicado? ¿Volvemos para atrás o tratamos de cruzar al otro lado?”, señaló durante su análisis.

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De cara a las elecciones presidenciales de 2027, el economista también se refirió al rol de los gobernadores y aseguró que, por el momento, no están enfocados en candidaturas nacionales.

“Los gobernadores no piensan en candidatos, no quieren hacer ruido, no quieren peleas. Solo quieren volver a ser reelegidos en sus provincias”, manifestó.

Hacia el final de su columna, fue consultado por la hipersensibilidad social respecto a todo lo relacionado con discapacidad y salud. En ese tramo, Granados sostuvo que el momento actual expone una discusión de fondo sobre cómo se aplican los cambios en áreas sensibles.

“Es histórico lo que está pasando, pero había 1,3 millones de discapacitados, era una vergüenza. En lugar de eliminar uno por uno, usaron la motosierra. No aprendemos más”, cerró.