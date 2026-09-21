Amon desapareció tras ser llevado a castrar y su familia lo busca en la zona del CIC Campo Contreras

El gato se perdió el miércoles de la semana pasada y su familia cree que todavía podría encontrarse en la zona. Piden colaboración para poder localizarlo.

Hoy 08:50

Amon se encuentra desaparecido desde el miércoles de la semana pasada, cuando fue llevado a castrar al CIC Campo Contreras, en Santiago del Estero.

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Desde entonces, su familia inició la búsqueda y mantiene la esperanza de encontrarlo. Según relató su dueño, hace dos días, durante una recorrida nocturna por la zona, encontró un gato naranja muy parecido a Amon, aunque aclaró que el otro gato es un poco más claro.

Ante esta situación, creen que Amon podría continuar en los alrededores del CIC Campo Contreras y solicitaron a los vecinos que estén atentos ante la posible presencia del animal.

Quienes tengan información sobre su paradero o crean haberlo visto pueden comunicarse al 385 501-1233. Cualquier dato puede ser de gran ayuda para lograr que Amon regrese a su hogar.