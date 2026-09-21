Irrompible: nene chocó con su bicicleta contra una pared, cayó por un barranco y se levantó como si nada

Cámaras de seguridad registraron la situación y si no había video, seguramente nadie lo habría creído.
Un niño sobrevivió a una caída de varios metros este sábado en Yongzhou (China). Una cámara de seguridad captó al menor perdiendo el control de su bicicleta en una pendiente.
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Tras estrellarse de frente contra un muro bajo, salió volando hacia un profundo desnivel.
Pese al brutal impacto, el niño aterrizó sobre vegetación blanda, sufrió apenas unos rasguños y regresó calmadamente a buscar su bicicleta como si nada hubiera pasado.