Una nena de 4 años sufrió quemaduras en el cuerpo y fue internada en el CEPSI

La menor se encontraba en su domicilio de Cañada del Monte cuando ocurrió el accidente. Las llamas afectaron manos, piernas y abdomen.

Hoy 08:31

Una niña de 4 años resultó lesionada en un accidente doméstico ocurrido en la localidad de Cañada del Monte.

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Su madre, Verónica Yanina Gallardo, de 41 años, manifestó que la pequeña se encontraba utilizando una botella de alcohol etílico mientras se quitaba el esmalte de las uñas. En esas circunstancias, su hermano, también menor de edad, habría encendido un encendedor cerca de ella, provocando que se iniciara el fuego.

La niña sufrió quemaduras en las manos, piernas y parte del abdomen.

Fue asistida inicialmente en el CIS Termas y posteriormente derivada al CEPSI de la ciudad Capital.

Por disposición del fiscal Dr. Gustavo Montenegro, se ordenó trabajar en el lugar, tomar fotografías y secuestrar la botella de alcohol y el encendedor, con el objetivo de establecer las circunstancias del accidente.

El episodio vuelve a advertir sobre el peligro de mantener alcohol y elementos que puedan generar fuego al alcance de los menores.