La ONU reúne a líderes mundiales en una semana marcada por las guerras, la IA y la crisis económica

Unos 130 jefes de Estado y de Gobierno participarán de la Asamblea General de Naciones Unidas, que comenzará este martes.

Hoy 08:41

Los principales líderes mundiales se reunirán esta semana en Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en un encuentro atravesado por una extensa agenda internacional y por la continuidad de diversos conflictos armados.

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La reunión de alto nivel comenzará este martes, con la participación prevista de alrededor de 130 jefes de Estado y de Gobierno, además de numerosos ministros y representantes diplomáticos de los 193 países miembros de la organización.

Las guerras y los conflictos internacionales ocuparán buena parte de las conversaciones. La situación en Gaza, Ucrania, Irán, Sudán, la República Democrática del Congo y Myanmar estará entre los asuntos centrales, en un escenario marcado por las dificultades para alcanzar acuerdos y avanzar en soluciones diplomáticas.

La agenda también estará atravesada por el cambio climático, las desigualdades económicas, el aumento del costo de vida y las dificultades que enfrenta el comercio internacional como consecuencia de las interrupciones en las cadenas de suministro y el bloqueo de rutas marítimas.

Otro de los grandes debates estará relacionado con el futuro de la propia ONU. La organización, creada hace 81 años, mantiene una estructura institucional heredada de la posguerra y los Estados miembros acordaron un paquete de reformas destinado a modernizar distintos organismos, entre ellos el Consejo de Seguridad.

En ese órgano tienen un peso especial Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, los cinco miembros permanentes que cuentan con derecho a veto. La implementación de las reformas, sin embargo, enfrenta obstáculos políticos y diferencias entre los países.

La Asamblea General también estará marcada por el inicio del proceso para definir al sucesor del actual secretario general, António Guterres, cuyo segundo mandato de cinco años finalizará el 31 de diciembre. Hasta el momento, no existe un sucesor definido.

Entre los principales discursos de esta semana estarán los del presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario francés Emmanuel Macron, quienes hablarán este martes luego de la intervención inaugural de Guterres.

El miércoles será el turno del presidente ucraniano Volodimir Zelensky y del mandatario iraní Masoud Pezeshkian, mientras que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu tiene previsto dirigirse a la Asamblea el jueves.

El presidente palestino Mahmoud Abbas no participará de manera presencial debido a que Estados Unidos le negó el visado, aunque está previsto que intervenga mediante una videoconferencia el jueves.

También habrá ausencias relevantes. El presidente chino Xi Jinping no viajará a Nueva York y enviará a un vicepresidente como representante de China. El presidente ruso Vladimir Putin tampoco participará personalmente, mientras que el primer ministro de India, Narendra Modi, retiró su asistencia.

La situación financiera de Naciones Unidas será otro de los asuntos que estarán sobre la mesa. La organización atraviesa dificultades derivadas, entre otros factores, de pagos pendientes de Estados Unidos, situación que impactó en programas y operaciones de mantenimiento de la paz y asistencia humanitaria.

En los últimos días, Washington abonó 725 millones de dólares correspondientes a su contribución anual al presupuesto operativo ordinario de la ONU, un pago que permitió evitar que Estados Unidos perdiera su derecho a voto en la Asamblea General.

La inteligencia artificial tendrá además un espacio destacado durante la semana de reuniones. El rápido desarrollo de esta tecnología, la ausencia de controles globales uniformes y los posibles riesgos vinculados con su utilización serán parte de las discusiones entre gobiernos y organismos internacionales.

El Consejo de Seguridad realizará el miércoles una reunión de alto nivel dedicada específicamente a la inteligencia artificial. La actividad coincidirá con una jornada en la que también se desarrollará un encuentro sobre la situación en Ucrania.

Para Guterres, esta será la última Asamblea General en la que participará como secretario general ante los líderes mundiales. En los días previos, el funcionario describió el escenario internacional como una etapa de profunda incertidumbre y reclamó mayor cooperación entre los países.

La agenda se completará con debates sobre el aumento del nivel del mar, el financiamiento de la educación y la igualdad de género, además de cientos de reuniones bilaterales y encuentros diplomáticos que se desarrollarán durante toda la semana en Nueva York.

La Asamblea General volverá así a concentrar la atención internacional en una semana en la que los conflictos armados, las transformaciones tecnológicas, el cambio climático y la situación financiera de la propia organización pondrán a prueba la capacidad de los países para alcanzar acuerdos en un escenario internacional cada vez más complejo.