Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este martes y miércoles se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior provincial.
Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior provincial.
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Martes 22 de septiembre:
de 08:00 a 11:00 hs afectando a la localidad de Atahona (dpto. Capital, por camino de La Costa)
de 09:30 a 12:30 hs afectando al barrio Parque Industrial de la ciudad de La Banda
de 10:00 a 13:00 hs afectando a las localidades de Yacu Chiri, Soconcho, Juanillo y Los Toloza (dpto. Atamisqui).
Miércoles 23 de septiembre:
de 08:00 a 11:00 hs afectando a los barrios Alte. Brown, Alte. Brown Ampliación, Islas Malvinas e Islas Malvinas Ampliación de la ciudad Capital
de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Beltrán (dpto. Robles), Nueva Esperanza y Taco Pozo (dpto. Pellegrini)
de 09:30 a 12:30 hs afectando a las localidades de Campo Nuevo y Puesto del Medio (dpto. Capital)
de 14:00 a 17:00 hs afectando a los barrios Sarmiento, Villa Nueva, San Javier y Villa Rosita de la ciudad de La Banda.