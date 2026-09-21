Renunció María Belén Agudiez, una funcionaria cercana a Karina Milei

El Gobierno aceptó formalmente la dimisión de la subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia. La salida se produce después de los cambios implementados en la administración de la Quinta de Olivos.

Hoy 08:35

El Gobierno nacional oficializó este lunes la renuncia de María Belén Agudiez a la Subsecretaría de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia. La decisión quedó establecida mediante el Decreto 1055/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

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Según establece la norma, la dimisión tiene vigencia desde el 20 de septiembre de 2026. El decreto no especifica los motivos de la salida y se limita a aceptar la renuncia y agradecer a la funcionaria los servicios prestados durante su gestión.

Agudiez había sido designada en ese cargo en enero de 2024, al comienzo de la gestión de Milei. Desde la Secretaría General de la Presidencia, la Subsecretaría de Planificación General forma parte de la estructura que depende de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

La salida de Agudiez se conoce luego de una reorganización de la estructura administrativa de la Quinta de Olivos. La semana pasada, el Gobierno dispuso la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y el traspaso a la Casa Militar de responsabilidades vinculadas con la seguridad y el funcionamiento del predio, según reconstrucciones periodísticas.

En ese proceso también se produjeron desvinculaciones de personal que trabajaba en la residencia presidencial. La renuncia de Agudiez fue relacionada por distintos medios con esos cambios, aunque el Decreto 1055/2026 no establece ninguna vinculación entre ambas decisiones ni menciona las razones de su dimisión.

Agudiez ocupaba la Subsecretaría de Planificación General desde el 2 de enero de 2024, cuando fue designada oficialmente por el Decreto 17/2024.

Con la aceptación de su renuncia, el cargo quedó vacante y se abre ahora una instancia para definir quién ocupará la Subsecretaría de Planificación General dentro de la Secretaría General de la Presidencia.