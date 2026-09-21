Delincuentes trataban de huir en una moto robada, chocaron contra un patrullero y uno murió

VIDEO. Persecución fatal en La Matanza. Uno de los delincuentes cayó en medio de la calle donde fue embestido por otro móvil policial.

Hoy 08:48

Un hombre murió y otro fue herido durante la madrugada del sábado en Rafael Castillo, partido de La Matanza, en medio de una persecución de la Policía bonaerense. Ambos circulaban en una moto con pedido de secuestro que chocó contra un patrullero. Después del impacto, el acompañante salió despedido y fue atropellado segundos después por otro móvil policial.

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Todo empezó en el cruce de avenida Luro y Ruta 3. Los policías que patrullaban la zona advirtieron a dos hombres a bordo de una moto sin patente. Al notar la presencia de los agentes, los ocupantes aceleraron y escaparon. Los agentes alertaron al resto de las unidades y un segundo móvil se sumó a la persecución, según pudo saber TN.

La secuencia terminó en la calle Echeverría. De acuerdo a la reconstrucción preliminar, uno de los patrulleros impactó de frente contra la moto. El acompañante salió despedido sobre el asfalto.

Segundos después, el otro móvil que participaba de la persecución avanzó por el lugar y lo atropelló. Una ambulancia llegó poco después y el personal médico constató la muerte del hombre.

Al revisar las prendas del fallecido, los efectivos encontraron una pistola Bersa calibre 22 con la numeración borrada. El arma fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia.

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Dilan David Álvarez, el conductor de la moto de 20 años, fue trasladado al Hospital Paroissien donde fue operado.

Al consultar sus antecedentes, los investigadores comprobaron que tenía un pedido de captura activo desde el 15 de julio por extorsión y asociación ilícita, requerido por el Juzgado de Garantías N° 1 departamental.

También comprobaron que la moto tenía un pedido de secuestro vigente desde el 19 de agosto, solicitado por la Comisaría de Lomas del Mirador. Los policías que intervinieron en el procedimiento sufrieron lesiones leves.

La causa quedó a cargo de la fiscal Evangelina Sánchez, de la UFI N° 11 de La Matanza. Fue caratulada de manera preliminar como homicidio culposo, encubrimiento y resistencia a la autoridad. Como en el hecho participaron agentes de la Policía Bonaerense, la fiscalía dispuso la intervención de Gendarmería Nacional para las pericias. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona.