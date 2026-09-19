Un apagón afecta a gran parte del AMBA: varios barrios de la Ciudad y el conurbano quedaron sin luz

La interrupción del servicio comenzó durante la noche de este sábado y afectó principalmente a sectores del norte de la Ciudad de Buenos Aires y municipios bonaerenses. Más de 6.600 clientes figuraban sin suministro según registros de las distribuidoras citados por medios porteños.

Hoy 21:47

Un apagón afectó durante la noche de este sábado a distintos sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con interrupciones del suministro eléctrico en varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires y localidades del norte del conurbano.

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El corte comenzó pasadas las 20 y tuvo impacto principalmente en Palermo, Belgrano, Recoleta, Villa Urquiza, Núñez, Coghlan y Saavedra. También se registraron interrupciones en localidades bonaerenses como Vicente López y San Isidro, además de sectores cercanos a la Panamericana.

De acuerdo con los registros oficiales de las empresas distribuidoras, alrededor de 6.000 clientes de Edesur y 649 de Edenor figuraban sin servicio durante el desarrollo del apagón. La información fue actualizada mientras el corte todavía se encontraba en desarrollo.

La interrupción del suministro generó numerosos reportes de vecinos a través de las redes sociales, mientras algunos usuarios también señalaron dificultades para realizar reclamos ante las distribuidoras debido a problemas en sus plataformas digitales.

En distintos puntos afectados pudieron observarse edificios y comercios sin iluminación, además de sectores de la vía pública que quedaron a oscuras como consecuencia de la interrupción del servicio. El corte se produjo de manera repentina y, durante las primeras horas, no había información oficial sobre una causa concreta ni sobre el horario en que quedaría normalizado el suministro.

Mientras tanto, el servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva en algunos sectores, aunque la situación continuaba en evolución durante la noche. Las distribuidoras trabajaban para normalizar el suministro en las zonas alcanzadas.