Clima en Termas de Río Hondo: un inicio de semana cubierto y temperaturas moderadas

Los termenses experimentan una jornada cubierta con temperaturas agradables y un cambio hacia días soleados. El pronóstico anticipa un leve descenso en las mínimas y un incremento en las máximas para los próximos días.

Hoy 08:01

En Termas de Río Hondo, los termenses se despiertan este Lunes 21 de septiembre de 2026 con un clima cubierto y temperaturas que rondan los 18.5 °C. La sensación térmica, sin embargo, se siente más fresca, alcanzando los 15.7 °C, lo que invita a abrigarse un poco más al salir de casa.

La humedad en la región se mantiene en un 55%, contribuyendo a una atmósfera algo pesada. Con vientos provenientes del sureste a 14 km/h, el clima se siente un poco más fresco de lo habitual para esta época del año, lo que podría sorprender a algunos termenses.

Para quienes planean actividades al aire libre, el pronóstico para mañana, Martes 22 de septiembre, es soleado con mínimas de 12.6 °C y máximas de 19.7 °C. Este cambio permitirá disfrutar de un día más cálido y agradable, ideal para aprovechar el sol primaveral.

El Miércoles 23 de septiembre también se presenta soleado con un ascenso notable en las temperaturas, donde se prevé una mínima de 11.2 °C y una máxima que podría alcanzar los 26 °C. Sin duda, un clima más cálido que permitirá a los termenses disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, hoy la temperatura mínima en Termas de Río Hondo es de 17.4 °C y la máxima alcanzará los 21.5 °C. Para las próximas noches, se espera una ligera baja en las temperaturas, pero el cielo se despejará, brindando días soleados y agradables para todos los habitantes de la ciudad.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.