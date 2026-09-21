Clima encapotado en Añatuya: temperaturas suaves para el inicio de la semana

Hoy, los añatuyenses enfrentan un clima cubierto y fresco, con temperaturas que rondan los 16 grados. El pronóstico para los próximos días sugiere un cambio hacia el sol.

Hoy 08:21

En el día de hoy, los añatuyenses se encuentran bajo condiciones de cielo cubierto y temperaturas que alcanzan los 16.3 °C, con una sensación térmica de 10.1 °C. La humedad se sitúa en un 51%, lo que contribuye a una atmósfera fresca y algo incómoda.

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Con un viento que sopla desde el sureste a 27.4 km/h, el clima se siente más frío de lo habitual. Los habitantes de Añatuya deben abrigarse bien si planean salir, ya que la sensación térmica es notablemente inferior a la temperatura real.

Para el resto del día, se espera que la temperatura máxima alcance los 22.5 °C, lo que significa que, aunque hoy es fresco, habrá un ligero aumento en el calor hacia la tarde. Sin embargo, el cielo permanecerá cubierto.

El pronóstico para mañana, martes 22 de septiembre, es soleado y con temperaturas más agradables, con una mínima de 10.6 °C y una máxima de 20.4 °C. Esto marcará un cambio notable respecto a la jornada de hoy.

El miércoles 23 de septiembre también se anticipa un día soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 10.3 °C de mínima y los 25.9 °C de máxima. Este clima más cálido podría ser bien recibido por los añatuyenses después de este inicio de semana fresco.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.