Frías inaugura su nuevo Centro Judicial, una moderna sede que concentrará servicios para Choya y Guasayán

El gobernador Elías Suárez encabezará este lunes la inauguración del nuevo edificio, ubicado en el acceso norte de la ciudad.

Hoy 07:55

El gobernador Elías Suárez encabezará a partir de las 18.30 la ceremonia de inauguración del nuevo Centro Judicial Frías, una obra que permitirá concentrar en una única sede organismos y servicios que hasta ahora funcionaban en distintos puntos de la ciudad.

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El nuevo edificio está ubicado en Acceso Norte, en la intersección de Juan Bautista Alberdi y Carlos Gardel, un punto estratégico elegido por su conexión con los accesos norte y sur de la Ruta Nacional 157 y con el ingreso a Frías a través de la Ruta Provincial 6. La localización también busca facilitar el desplazamiento de los vecinos y fortalecer la presencia institucional del Poder Judicial en la ciudad.

El Centro Judicial prestará servicios destinados a habitantes de Frías y de los departamentos Choya y Guasayán, con dependencias vinculadas a distintos fueros y áreas de atención. Entre ellas se encuentran los Juzgados de Garantías, la Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas a la Prisión Preventiva (OMAS), la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), el Juzgado Civil, Fiscalías, Defensorías, la Unidad de Violencia de Género y la Oficina de Mediación, entre otras.

La infraestructura fue diseñada a partir de tres grandes bloques: dos torres de distintas alturas y un cuerpo central que las conecta. El acceso principal se encuentra en el primer piso, sobre la fachada sur, mientras que las fachadas este y oeste cuentan con otros dos ingresos.

En la torre de menor altura, compuesta por cinco niveles, se distribuyen principalmente dependencias del Ministerio Público Fiscal. El primer piso alberga el Juzgado de Paz No Letrado y la Oficina de Informática, en sectores próximos a los accesos debido al nivel de circulación que tienen estos organismos. Los pisos segundo y tercero están destinados a otras áreas del Ministerio Público Fiscal, mientras que en el cuarto se encuentran espacios específicos como la Cámara Gesell y dependencias del Cuerpo Médico Forense.

La segunda torre, de nueve pisos, concentra otros organismos y áreas de atención. En el primer nivel funciona la Oficina de Protección a la Víctima de Violencia Familiar y de la Mujer, también ubicada cerca de los accesos principales. Los pisos segundo y tercero corresponden al Ministerio Público de la Defensa, mientras que los niveles cuarto, quinto y sexto reúnen actividades vinculadas al fuero penal.

El séptimo piso estará destinado al Centro de Medidas Alternativas de Resolución de Conflictos (CEMARC) y los pisos octavo y noveno concentrarán las actividades correspondientes al fuero civil del Poder Judicial.

El bloque central fue concebido como espacio articulador de todo el complejo y alberga servicios de utilización común. En el primer piso se encuentra una amplia escalera destinada a la circulación, además de la Oficina de Informes y una Guardia Policial que funcionará durante las 24 horas.

En el segundo nivel se encuentran espacios compartidos como el Archivo de Expedientes y la Biblioteca, mientras que el tercer piso dispone de un Salón de Usos Múltiples (SUM). El cuarto nivel cuenta con bar-cafetería y terraza.

Por su parte, la planta baja fue destinada a sectores operativos y de apoyo, entre ellos Intendencia, depósitos de secuestros, sala de tableros, sala de máquinas, sala de cisternas y la Alcaidía.

Con esta nueva sede, el Poder Judicial contará en Frías con una infraestructura que centraliza servicios y organismos que anteriormente se encontraban dispersos, con el objetivo de mejorar las condiciones de atención y facilitar el acceso a la Justicia para la comunidad local y para los habitantes de una amplia zona del oeste de la provincia.