Brutal asesinato: mató a un hombre de un certero puntazo usando una lanza

Los dos hombres discutían en medio de la calle a metros de una estación de servicios y a la vista de todos. La víctima murió al instante por una herida en el cuello.

Hoy 10:11

A escasos metros de una estación de servicio, y mientras los automovilistas y los empleados observaban sin entender que estaba pasando, dos hombres se enfrascaron en una pelea callejera.

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Unos de ellos usaba una especie de lanza, con la cual tiró varios puntazos impactando uno de ellos al parecer en el cuello, tras lo cual su contrincante cayó de inmediato al suelo. Hecho ocurrido en Combate de los Pozos y Cochabamba en Constitución - CABA.

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Mientras algunas personas se acercaban al herido, el agresor comenzó a caminar alejándose del lugar y sacándose una de sus prendas, como una medida para entorpecer su identificación, y se perdió de vista.

A unos 200 metros del lugar hay una comisaría, por lo que personal policial llegó rápidamente al lugar somo así también una ambulancia del SAME, pero ya nada pudieron hacer, solo constatar que estaba sin vida.

Los investigadores siguen analizando videos de cámaras de seguridad de la zona, para tratar de identificar y localizar al asesino.