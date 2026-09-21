“Estamos trabajando para ganarle a Milei”: Kicillof puso en marcha su armado nacional rumbo a 2027

Tras el acto del Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda, el gobernador bonaerense planteó la necesidad de construir una propuesta “más amplia”, cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional y sostuvo que una alternativa opositora no puede depender solo del descontento social.

Hoy 11:00

“Estamos trabajando para ganarle a Milei”. Con esa definición, el gobernador bonaerense Axel Kicillof lanzó este lunes su candidatura presidencial para 2027, dos días después del acto que encabezó en Avellaneda, donde presentó su armado político con alcance nacional.

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En una entrevista con radio El Destape, Kicillof afirmó que busca una propuesta “para todos los sectores, mucho más amplia” y cuestionó la gestión libertaria. “Lo que está haciendo Milei es lo peor que se puede hacer”, planteó, al referirse al impacto sobre el entramado productivo, las condiciones de vida y la inserción internacional de la Argentina.

Kicillof cuestionó el rumbo económico y productivo del Gobierno

El gobernador describió que las políticas nacionales generan efectos de corto plazo, pero advirtió también sobre cambios de mayor alcance. Mencionó la “primarización”, la “precarización” y las condiciones bajo las cuales el país se vincula con el resto del mundo.

“Son todas cosas que se están discutiendo en todo el planeta”, dijo Kicillof, y contrastó esa discusión con el rumbo que, según su mirada, impulsa el Gobierno nacional. “Milei lo que está haciendo es un desastre”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron dos días después del plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda, donde el mandatario bonaerense llamó a construir una alternativa nacional para las elecciones del año próximo. El encuentro reunió, según el propio gobernador, a 30.000 personas en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional de Villa Domínico.

El acto en Avellaneda fue la antesala del lanzamiento presidencial

Durante el acto del sábado, Kicillof repitió la frase “cuenten conmigo” y prometió continuar sus recorridas por las provincias. También sostuvo que una propuesta nacional no puede surgir de “una negociación secreta” ni de acuerdos entre dirigentes alejados de la sociedad.

La convocatoria fue leída como un paso en su construcción política con proyección nacional, en medio de la discusión que atraviesa al peronismo sobre su estrategia electoral y la definición de candidaturas. Según En Avellaneda, Kicillof mostró su construcción federal y fortalece su candidatura con miras a la negociación del peronismo, el gobernador buscó exhibir respaldos de dirigentes y militantes de otras provincias, aunque sin un apoyo explícito de otros gobernadores.

En la entrevista radial, el periodista Ari Lijalad le recordó el grito de “Decilo, Axel” que surgió desde el público durante el acto. Kicillof respondió con una risa y reconoció que esa expresión reflejaba las expectativas de parte de los asistentes.

“Una propuesta para todos los sectores”

El gobernador vinculó las definiciones electorales con la necesidad de ampliar la base política de la oposición. “Estamos en esto, estamos trabajando para ganarle a Milei, pero estamos trabajando también para tener una propuesta para todos los sectores, mucho más amplia”, expresó.

La frase retoma el planteo que llevó a Avellaneda, donde defendió la construcción de una alternativa que no quede limitada a la provincia de Buenos Aires. En ese encuentro también hubo referencias a una eventual competencia en elecciones primarias dentro del peronismo y a la necesidad de acordar una estrategia común frente al oficialismo.

Kicillof ubicó al MDF en la disputa electoral de 2027

El gobernador aseguró que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) ya trabaja con un objetivo electoral definido: desplazar a Javier Milei en los comicios de 2027. “Hay una obligación de terminar con esta pesadilla el año que viene”, afirmó, en referencia al inicio de la construcción política para la próxima elección presidencial.

Kicillof señaló que el plenario de Avellaneda expresó esa voluntad organizativa. Dijo que las diez comisiones temáticas previstas para unas 250 personas por carpa sumaron finalmente 10.000 inscriptos, además de los asistentes al acto de cierre. Estimó una concurrencia de cerca de 30.000 personas y destacó la llegada de militantes de distintas provincias y sectores.

“Además de ser oposición, hay una necesidad de ser opción”, planteó. En esa línea, sostuvo que el espacio debe elaborar un programa de reconstrucción y transformación posterior al gobierno de Milei, además de articular una fuerza que incluya sectores partidarios, sociales y económicos.

Consultado sobre su eventual postulación presidencial y el vínculo con los otros espacios del peronismo, Kicillof evitó anunciar una candidatura de manera formal. “Falta para anunciar, formalizar candidaturas”, afirmó, aunque ratificó que el MDF está movilizado “para ganarle a Milei y construir una alternativa política”.

El mandatario describió su intervención del sábado como una invitación a los distintos sectores del peronismo. “No es contra nadie”, sostuvo, y propuso que cada espacio conserve su identidad y su organización mientras se busca una convergencia electoral. “Hay que generar entusiasmo”, remarcó, al aludir a la necesidad de recuperar expectativas después de experiencias previas que, según reconoció, no tuvieron los resultados esperados.

Kicillof también planteó que una candidatura opositora no puede depender únicamente del desgaste del Gobierno. “Una alternativa a Milei no se construye automáticamente, mecánicamente, por el descontento que generan sus políticas”, advirtió. Para el gobernador, ese escenario puede derivar en “desmovilización” y “desmotivación”, por lo que reclamó una tarea política activa.

Una convocatoria que busca exceder al peronismo

Al explicar el alcance de su propuesta, Kicillof afirmó que el armado debe ser “más amplio que el peronismo”. Incluyó entre los sectores a convocar a quienes cuestionan las políticas nacionales, desde organizaciones sociales y sindicales hasta sectores empresariales vinculados al mercado interno.

El gobernador dijo que su encuentro con representantes de cámaras empresarias bonaerenses mostró una preocupación por un programa productivo y federal. Frente a las críticas de quienes asocian una candidatura peronista con incertidumbre económica, sostuvo que busca discutir una orientación basada en la producción, el empleo y el mercado interno.

También volvió sobre la idea de una construcción federal, con recorridas y presencia territorial fuera de la provincia de Buenos Aires. “No me interesa una construcción a control remoto”, afirmó al explicar el sentido del plenario y la participación de dirigentes de diferentes puntos del país.