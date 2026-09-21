La abuela “Mari”, con 91 años se coronó la Reina más longeva en Merlo

Desde el Centro “Tradición” destacaron que fueron días “espectaculares” y que regresaron a Santiago del Estero con mucha alegría y orgullo por el reconocimiento obtenido por su representante.

Hoy 11:13

Una delegación de 54 integrantes del Centro de Jubilados y Pensionados de Recreación y Turismo “Tradición” de Santiago del Estero viajó la semana pasada a la ciudad de Merlo, San Luis, para participar de la tradicional fiesta del “Abuelazo”.

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El encuentro reunió a delegaciones de distintas provincias, entre ellas Río Negro, Neuquén, Córdoba y Santiago del Estero, en una jornada marcada por la alegría, la camaradería y el reconocimiento a los adultos mayores.

Uno de los momentos más especiales fue la elección de la Reina más longeva, título que quedó en manos de la santiagueña María Maldonado, de 91 años, quien representó con orgullo a nuestra provincia.

El reconocimiento al Rey más longevo, en tanto, fue para el representante de Córdoba.

Desde el Centro “Tradición” destacaron que fueron días “espectaculares” y que regresaron a Santiago del Estero con mucha alegría y orgullo por el reconocimiento obtenido por su representante.