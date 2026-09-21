"Temo por mi vida": una mujer denunció a una pareja de guardiacárceles por graves agresiones

Silvia Morales, de 53 años, denunció a una pareja de vecinos que se desempeñaría como guardiacárceles y aseguró que los conflictos entre ambas familias comenzaron en 2024.

Hoy 11:44

Silvia Morales, de 53 años y domiciliada sobre calle General Taboada, en el barrio Juan XXIII, relató en una entrevista con Radio Panorama una serie de episodios de violencia que, según denunció, mantiene desde hace aproximadamente dos años con una pareja de vecinos que se desempeñaría como guardiacárceles.

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De acuerdo con su relato, los conflictos comenzaron en 2024, luego de que trabajara en el domicilio de la pareja. Desde entonces, aseguró que se produjeron numerosos enfrentamientos y episodios violentos entre ambas familias, situación que derivó en distintas denuncias.

Morales manifestó que realizó denuncias desde 2024 y que en los episodios intervino personal de la Comisaría Segunda, según indicó durante la entrevista.

La mujer también denunció una fuerte agresión en la que, según su versión, ella y su hijo resultaron lesionados. Como parte de su relato, mostró fotografías en las que se observan rasguños, golpes y sangre, imágenes que, según manifestó, corresponden a las consecuencias de los episodios denunciados.

En medio de esta situación, Morales expresó públicamente su preocupación por lo que pueda ocurrir y aseguró que teme por su vida. La mujer sostuvo que los conflictos se vienen repitiendo desde hace tiempo y que la situación habría escalado hasta generar temor por su integridad y la de su familia.