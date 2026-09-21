Un jefe narco fue autorizado a ir al dentista usando solo una tobillera electrónica y huyó

El delincuente integra una familia vinculada al narcotráfico y había caído a finales del 2025. Salió sin custodia policial y con autorización de un juez, pero nunca volvió al penal de Maldonado.

Hoy 12:17

El líder narco Giuliano Rocha Sánchez estaba preso desde fines del año pasado en la cárcel de Las Rosas (Maldonado) por liderar una banda de narcotraficantes. A principios de mes, el delincuente pidió autorización para ir al dentista y la Justicia lo aceptó. Pero el líder narco nunca volvió a la prisión, informó el programa de streaming Todo se sabe.

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Rocha estaba preso por asociación para delinquir, organización de las actividades del narcotráfico, lavado de activos y distribución de sustancias. La pena era de cinco años y tres meses. El hombre pudo salir al dentista con la condición de que llevara una tobillera electrónica pero el delincuente se la quitó y escapó.

El programa detalló que el narcotraficante no tenía custodia policial y que fue un juez el que autorizó la salida. Además, Rocha fue llevado al dentista por su tío, quien también es parte de este clan criminal, informó Todo se sabe.

Ahora Rocha tiene orden de captura internacional.

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El delincuente es el líder de uno de los clanes más grandes de La Teja, un barrio ubicado en el acceso oeste de Montevideo.

Su familia tiene un historial criminal. Su padre, Javier Rocha, cayó en 2008 tras una operación en la que se incautaron 125 kilos de cocaína y otra desarrollada en Vigo (España) en la que se decomisaron 425 kilos de la droga.

En diciembre de 2025 padre e hijo cayeron juntos, luego de que el Ministerio del Interior desarrollara la Operación Babel.

Este grupo narco tiene contactos con redes internacionales.

El ministro del Interior, Carlos Negro, habló en la semana sobre este episodio. “Es un procedimiento que se ejecutó de acuerdo a una autorización judicial expresa. Sobre las decisiones de la Justicia nosotros no emitimos opinión por el respeto a la separación de poderes. Esta fuga se da en el marco de una autorización judicial”, dijo el jerarca en una rueda de prensa.

El ministerio ahora investigará esta situación. “No podemos adelantar ni opinar sobre los aspectos que conciernen a otras instituciones”, insistió Negro.

Consultado sobre las condiciones habituales de las salidas autorizadas de presos, el ministro explicó que hay un sistema que está regulado y señaló que los jueces “aplican según su saber y entender” las normas.

La operación en la que cayeron padre e hijo

El clan de los Rocha era reconocido en La Teja. Para la Policía uruguaya tenían una “jerarquía elevada”. Por eso, desde hacía tiempo había iniciado una operación que tenía como objetivo desarticular esta banda dedicada a la venta y distribución de drogas.

Varios de sus integrantes no manipulaban directamente la droga ni el dinero: simplemente operaban como gestores o coordinadores del clan. Esto –para el Ministerio del Interior– muestra la “estructura organizada” y la “división funcional interna” que tenía. La organización manejaba “grandes cantidades de estupefacientes” y controlaba bocas de drogas en el barrio.

El 2 de diciembre de 2025 la investigación sobre este clan tuvo una instancia clave, luego de que se aprobaran una serie de allanamientos. En los operativos se incautaron armas, vehículos, celulares, dinero en efectivo, 1.200 kilos de pasta base, cocaína, marihuana, computadoras, tarjetas y una balanza de precisión.

La investigación también apuntó a la participación de esta organización en hechos de violencia en los que se utilizaron armas de fuego, en conflictos entre grupos y en otros eventos delictivos en el barrio.

En diciembre, los Rocha fueron imputados y en marzo de este año condenados como autores de un delito continuado de negociación de estupefacientes prohibidos, en reiteración real con un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones. Ambos fueron condenados a cinco años de penitenciaría.

Ahora, el menor de ellos es buscado por la región.