Mora récord en hogares argentinos: casi se duplicó en un año y llegó al 12,9%

Según el último informe del Banco Central, la mora de los préstamos a familias subió al 12,9% en julio, frente al 5,6% de un año atrás. El dato aparece pese a los planes de refinanciación de bancos y fintech, mientras en el Congreso se acumulan proyectos para abordar el problema.

Hoy 12:38

A pesar de los programas de refinanciación que los bancos y las fintech desplegaron en los últimos meses, el ratio de morosidad de los préstamos a las familias volvió a crecer en julio para anotar un nuevo récord. Según reportó el Banco Central en su último Informe sobre Bancos, en el séptimo mes del año la mora de los préstamos a hogares subió al 12,9%, después de haber alcanzado el 12,8% de la cartera en junio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A nivel sistémico, la mora subió al 7,7%, apenas por encima del registro que había mostrado el mes anterior. El BCRA aclara que el volumen de deudas impagas ajustado por inflación («saldo real») todavía crece, pero a un ritmo menor mes a mes.

"Continuó registrándose una desaceleración mensual del crecimiento del saldo real de la cartera en situación irregular (numerador del ratio). Al distinguir por tipo de deudor, el indicador de mora correspondiente a las familias totalizó 12,9%, mientras que el de empresas alcanzó 3,6%", aseguró el organismo que preside Santiago Bausili. Hace un año, la mora de las familias alcanzaba el 5,6%.

El dato cobra relevancia cuando en el Congreso ya hay más de 60 proyectos de ley para solucionar el problema que llevó a casi 6 millones de familias argentinas a quedar excluidas del sistema financiero por acumular impagos en sus deudas.

Y además, contrasta con cierta expectativa de bancos y billeteras virtuales de que el pico de la morosidad ya se haya alcanzado meses atrásy que en lo que queda del año empiecen a aparecer números a la baja.

Tanto el Gobierno como el sector financiero insisten que la morosidad debe encontrar una salida "entre privados",es decir sin aumentar el gasto y sin leyes creadas ad hoc por el Poder Legislativo. Luego de que los bancos del sector privado aseguraran que ya refinanciaron medio millón de deudas familiares en default, dos entidades públicas volvieron a bajar la tasa que cobran por estos planes de manera de marcar la cancha al resto de las entidades.

El Banco Ciudad, por un lado, redujo al 28% anual la tasa que cobra para quienes necesiten regularizar deudas de préstamos personales, consumos con tarjetas de crédito y microcréditos en la Ciudad de Buenos Aires. En paralelo, el Banco Nación salió a ofrecer refinanciación en UVA para deudas originadas en préstamos personales y tarjetas de crédito que se encuentren en "situación 3", con atrasos superiores a 30 días, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 7,5% y plazos de hasta 120 meses. Además, una refinanciación en pesos con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 25% para aquellos clientes que abonen sus cuotas en término, con plazos de hasta 96 meses.