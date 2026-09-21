Una multitudinaria jornada cultural cerró los festejos por el 114° Aniversario de La Banda

La jornada se realizó en la Plaza Manuel Belgrano y reunió a familias, artistas, academias, feriantes y emprendedores en una propuesta que se extendió durante la tarde y la noche.

Hoy 13:27

La Municipalidad de La Banda acompañó la jornada de cierre de las actividades por el 114° aniversario de la ciudad, desarrollada en la Plaza Manuel Belgrano y organizada por Fabián Carotti y Julio Orlando Díaz.

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La propuesta comenzó a partir de las 17 y reunió a vecinos y familias que disfrutaron de una tarde y noche con música, danza, expresiones culturales y un importante sector de feriantes y emprendedores.

El escenario contó con la participación de Lucas y Los Apasionados Santiagueños, Dúo Lemos Bravo, José Monje, Chechu Ferreyra, Adriana La Emperatriz, Eduardo Achaval Ganador (Dame Pista), Greda y Canto, El Portal, Academia Añoranza, Rupay, Banda Sumaj, Luis Sánchez “El Gitano”, Angelez Villagran, Chuly Peralta, Raúl Villalba, El Paisano del Chamamé, Luciana Sánchez, Guillermo Capela, Academia Milagros del Tiempo, Academia Raíces Bandeñas, Academia Alma Folclórica y Aldana y Chaupi González.

La actividad constituyó el cierre de una serie de propuestas desarrolladas en el marco de un nuevo aniversario de La Banda, generando un espacio de encuentro para la comunidad y, al mismo tiempo, brindando visibilidad a artistas, academias, feriantes y emprendedores.

La Municipalidad acompañó esta iniciativa que permitió culminar los festejos compartiendo música, danza y distintas expresiones de la cultura local junto a las familias bandeñas.