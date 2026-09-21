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Avanzan los trabajos de mejoramiento del alumbrado público en diferentes sectores de la ciudad

El Municipio continúa con la colocación de luminarias LED y la reconversión del sistema de iluminación en diferentes arterias de la ciudad.

Hoy 13:30
Alumbrado

Desde la gestión del intendente Ing. Roger Nediani, la Dirección de Iluminación continúa desarrollando trabajos de mejoramiento y ampliación del sistema de alumbrado público en distintos sectores de la ciudad de La Banda, con intervenciones destinadas a optimizar la iluminación y brindar mayor seguridad a los vecinos.

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De esta manera, el municipio bandeño continúa impulsando acciones orientadas a mejorar y modernizar el alumbrado público, fortaleciendo la infraestructura urbana y contribuyendo a generar mejores condiciones de seguridad y transitabilidad para los vecinos.

Durante el comienzo de semana se completó la colocación de artefactos LED nuevos sobre las columnas de la calle Lamadrid desde Pedro León Gallo a calle Crnel. Borges. Asimismo, se está completando la reconversión de alumbrado público en las columnas nuevas de la calle Guido Spano desde Uriarte a Aconcagua.

Estos trabajos se suman a las diferentes acciones de colocación de columnas, cableado, luminarias y reconversión del sistema de iluminación que se desarrollan progresivamente en distintos barrios y arterias de La Banda.


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