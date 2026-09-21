Controles en el Embalse de Río Hondo: aseguran que el agua está en buen estado y que la fauna se recupera

El Defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Daniel Escobar Correa, explicó que se realizan recorridos diarios por los afluentes y que los últimos relevamientos arrojaron resultados positivos en plena etapa de producción azucarera.

Hoy 13:57

El Defensor del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero, Dr. Daniel Escobar Correa, dialogó con Radio Panorama durante el ciclo Tiempo para Compartir, donde brindó detalles sobre las tareas de control y monitoreo que se realizan en torno al Embalse de Las Termas de Río Hondo y sus afluentes.

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Durante la entrevista, se recordó que la defensa del embalse fue durante años una causa que unió a los santiagueños, especialmente frente a los episodios de contaminación registrados en las décadas del 90 y del 2000, además de situaciones posteriores que volvieron a encender alarmas entre 2010 y 2013.

En ese contexto, Escobar Correa destacó los resultados del último relevamiento del curso de las aguas, realizado por la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero junto a la Subsecretaría de Medio Ambiente de Tucumán.

“Estamos muy contentos porque estamos en un período de zafra, con empresas de Tucumán que producen azúcar y alcohol en plena etapa de producción, y los niveles de oxígeno son muy buenos, al igual que la cantidad de agua”, señaló.

En esa línea, afirmó: “La salud del lago es muy buena”.

El funcionario explicó que los controles se realizan con participación de equipos de ambas provincias y bajo procedimientos destinados a preservar la confiabilidad de las muestras.

“Normalmente salimos en diferentes embarcaciones, Santiago y Tucumán, y nos repartimos el personal para tener la certeza de las muestras y que la cadena de custodia se preserve”, indicó.

Escobar Correa sostuvo que el buen estado del agua también genera condiciones favorables para la recuperación de peces y para distintas actividades vinculadas al embalse.

En ese sentido, mencionó que se observó movimiento de personas ingresando al lago con lanchas y que, si bien todavía no rige la veda, muchos manifestaron realizar pesca con devolución. Para el Defensor, esto también muestra el valor del espejo de agua como espacio de turismo, recreación y desarrollo.

“Hay una inmensidad de factores y de usos que se le dan al embalse, por eso es una red que demanda atención”, remarcó.

El funcionario detalló que el monitoreo no se limita al lago, sino que también incluye controles diarios sobre los afluentes. Según explicó, todos los días sale una camioneta para recorrer distintos puntos, tomar muestras y verificar que las empresas tucumanas continúen trabajando sin contaminar.

También hizo referencia al impacto de las lluvias registradas en Tucumán durante el último tiempo, luego de un período de sequía. Indicó que esa situación modificó el ritmo productivo y que, en algunos casos, las empresas debieron detener su actividad por las condiciones del suelo.

Sobre el tratamiento de residuos industriales, Escobar Correa explicó que actualmente existen procedimientos más controlados para evitar que los desechos lleguen al embalse.

Al referirse a la vinaza, señaló que se avanzó en proyectos vinculados al uso de la materia orgánica para generar un material reacondicionado que puede ser utilizado como fertilizante. Según indicó, en una primera etapa se entregaba de manera gratuita para generar confianza y, tras diversos estudios, comenzó a comercializarse como una nueva fuente de ingresos.

El Defensor también habló de los cambios de actitud dentro del sector productivo. Reconoció que adecuarse a nuevas formas de trabajo implica costos elevados para las empresas, pero sostuvo que esas inversiones también mejoran su calificación a nivel internacional.

“Toda empresa busca el rédito y adecuarse a nuevas formas implica un costo. No es sencillo, es elevado, pero va acompañado de una calificación distinta a nivel internacional”, explicó.

Además, remarcó que las sanciones aplicadas desde el Gobierno de Tucumán fueron importantes para consolidar el proceso de control y adecuación.

“Trabajamos bien y de manera mancomunada entre ambos Estados provinciales. El fin siempre es evitar que la contaminación llegue al embalse, que es lo que más cuidamos”, afirmó.

Escobar Correa adelantó que en octubre se realizará un nuevo control con personal de Nación, como parte de un esquema que se repite cada tres meses. Luego de cada evaluación, se elabora un informe que es elevado a la Corte.

El Defensor destacó que la cuestión ambiental ocupa cada vez más espacio en la agenda social y que las autoridades comenzaron a prestar mayor atención a estos temas.

“El tema medio ambiente está pegando mucho en la sociedad. Desde Santiago siempre estamos atentos a estas situaciones y Tucumán ha tomado conciencia de esto”, sostuvo.

También remarcó el carácter particular del trabajo que se realiza entre ambas provincias. “Es el único caso en el que una provincia entra a otra a inspeccionar sus ríos y unidades de producción”, expresó.

En otro tramo de la entrevista, destacó el rol de los equipos técnicos, de los funcionarios que lo antecedieron y del personal que recorre diariamente los afluentes. También subrayó la importancia del contacto con pescadores y vecinos que viven cerca del río y del lago.

“Los pescadores tienen contacto con nosotros y la información nos llega en el instante”, indicó.

Finalmente, Escobar Correa sostuvo que la intervención penal y las medidas de control son necesarias para sostener los resultados alcanzados.

“Siempre nos preguntan hasta cuándo serán los controles y respondemos: siempre. Porque es necesario garantizar que el lago y la cuenca sean sanos, que se preserve la fauna y también la apuesta a futuro de la mano del turismo”, concluyó.