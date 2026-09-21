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Boca vs. Vasco da Gama, con fecha y hora confirmada para las semifinales de la Copa Sudamericana

La Conmebol hizo oficial que el primer finalista se definirá a mediados de octubre, con la ida a disputarse en La Bombonera y la vuelta en Brasil, todavía con sede a definir.

Hoy 14:28

Boca ya conoce cuándo disputará las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama. La Conmebol oficializó este lunes el cronograma de la serie, que tendrá su primer capítulo en Buenos Aires y se definirá en Brasil.

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La ida será el martes 13 de octubre a las 21.30 en La Bombonera, mientras que la revancha quedó programada para el martes 20 de octubre a las 21.30.

El único dato que todavía resta confirmar es el escenario del segundo partido. Vasco da Gama no puede utilizar por ahora su estadio habitual, São Januário, debido a que no alcanza la capacidad mínima de 30.000 espectadores establecida por el reglamento de la Conmebol para esta instancia.

Vasco busca jugar en Río de Janeiro

El conjunto brasileño analiza distintas alternativas para recibir al Xeneize y su intención es mantener la localía en Río de Janeiro.

Entre las opciones aparecen São Januário, el Maracaná y el estadio Nilton Santos, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre cuál será elegido.

El director deportivo del club brasileño explicó que están evaluando todas las posibilidades y que la prioridad es disputar el encuentro en Río.

Existe además un antecedente reciente que podría abrirle una posibilidad a Vasco: en 2025, la Conmebol autorizó a Independiente del Valle a disputar una semifinal en el Banco Guayaquil pese a que el estadio no cumplía con la capacidad mínima reglamentaria.

Cómo llegaron Boca y Vasco a semifinales

Boca avanzó a esta instancia después de eliminar a San Pablo en los cuartos de final, con un marcador global de 2-1.

Vasco da Gama, por su parte, dejó en el camino a Independiente Santa Fe, verdugo de River en la instancia anterior. El conjunto brasileño se impuso 2-0 en el global.

Ahora, ambos buscarán quedarse con una de las plazas para la final de la Copa Sudamericana.

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