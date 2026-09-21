"Papel Picado": la PFA realizó un operativo por falsificación de moneda nacional y extranjera en la ciudad de Córdoba

Durante el operativo fueron secuestrados billetes de 100 dólares y de 20 mil pesos todos apócrifos. Además, dos hombres argentinos de 23 y 24 años respectivamente fueron notificados de la causa.

Hoy 14:59

Bajo los lineamientos impartidos por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) incautaron moneda nacional y extranjera apócrifa lista para ser puesta en circulación en el mercado legal.

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Luego de amplias investigaciones y tareas de inteligencia desplegadas por personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Córdoba de esta Institución, se estableció que dos domicilios ubicados sobre las calles Pedro de Arana y Félix Villa Lobos, eran utilizados para el acopio de dichas monedas apócrifas.

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Con el total de las pruebas aportadas, el Juzgado Federal N°3 de Córdoba, a cargo del Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretaría a cargo del Dr. Patricio Lutteral, ordenó el allanamiento a dichos inmuebles.

Durante el operativo fueron secuestrados billetes de 100 dólares y de 20 mil pesos todos apócrifos. Además, dos hombres argentinos de 23 y 24 años respectivamente fueron notificados de la causa.

Los elementos secuestrados y los notificados quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa por “Falsificación de moneda”.