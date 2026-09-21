La Policía Federal Argentina desarticuló una narcobanda que operaba en la provincia de Mendoza

Los funcionarios policiales ingresaron a las respectivas fincas y materializaron el arresto de cinco personas, acusadas de la comercialización de las sustancias.

Hoy 14:53

En el marco de un operativo impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional respecto al combate contra el narcotráfico a lo largo y ancho del país, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desmantelaron una estructura delictiva que comercializaba estupefacientes en la provincia de Mendoza.

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La presente causa tuvo su génesis el 27 de mayo del corriente año, cuando personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mendoza comenzó a realizar tareas investigativas tendientes a establecer posibles puntos de almacenamiento, fraccionado y venta de drogas en la citada región cuyana.

Como resultado de amplias tareas de campo que fueron supervisadas por la Unidad Fiscal Mendoza, Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos a cargo de la Dra. Patricia Santoni, se identificaron un total de cuatro domicilios que poseerían directa vinculación con los mencionados ardides.

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Dichos inmuebles, tres de ellos ubicados en el departamento de Luján de Cuyo y el restante en Maipú, funcionaban bajo la órbita de un grupo de sujetos que conformarían una organización dedicada al narcomenudeo, de acuerdo a lo probado por los uniformados durante la pesquisa.

Con el total de las pruebas aportadas, el Juzgado Federal de Garantías de Mendoza a cargo del Dr. Marcelo Garnica, ordenó la ejecución de los correspondientes allanamientos.

En consecuencia, los funcionarios policiales ingresaron a las respectivas fincas y materializaron el arresto de cinco personas (tres mujeres y dos hombres), acusadas de la comercialización de las sustancias.

Durante los procedimientos, ejecutados de forma simultánea y en los cuales se contó con la colaboración del can detector de drogas "Catalina" junto a su guía, se incautaron más de 400 gramos de clorhidrato de cocaína, varias dosis de marihuana, cinco teléfonos celulares, 495.500 pesos en efectivo, una balanza de precisión, recortes de nylon y documentación de interés para la justicia.

Los detenidos, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron junto a los elementos incautados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).