La revelación de Tagliafico sobre su futuro en la Selección Argentina: “Estoy en la última etapa...”

El lateral izquierdo reconoció que atraviesa los últimos años de su ciclo con la Albiceleste y habló sobre la despedida de Lionel Messi.

Hoy 14:53

Nicolás Tagliafico llegó al país para sumarse a la Selección Argentina y dejó una definición que volvió a poner en escena la posibilidad de que sus últimos partidos con la camiseta albiceleste estén cada vez más cerca.

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A sus 34 años, el lateral izquierdo reconoció que atraviesa la etapa final de su carrera internacional y aseguró que busca disfrutar cada convocatoria. “Estoy en la última etapa, tratando de disfrutar al máximo posible porque lo dije recién: nunca se sabe cuándo se termina, así que hay que disfrutarlo”, expresó.

El futbolista también se refirió a la despedida de Lionel Messi, prevista para el próximo 6 de octubre ante Benín, y admitió que será un momento difícil para el plantel.

“Es duro siempre cuando pasan estas cosas, pero también hay que saber que esta es la realidad y tarde o temprano iba a pasar”, sostuvo Tagliafico.

En ese sentido, destacó el impacto que tuvo Messi durante las últimas dos décadas y planteó que la Selección deberá afrontar una nueva etapa.

“Hay que asimilarlo, hay que trabajar duro para lo que viene, para seguir creciendo como selección. Pasaron 20 años con el mejor jugador. Va a ser duro, pero hay que asimilarlo”, manifestó.

Tagliafico y la posibilidad de un recambio

El defensor ya había deslizado en otras oportunidades que el Mundial 2026 podía marcar el cierre de su etapa mundialista y que la Selección necesita comenzar a darle espacio a las nuevas generaciones.

“Ya tiene que haber recambio, van a venir jugadores nuevos”, había señalado.

Ahora, con una nueva convocatoria por delante, volvió a poner el foco en disfrutar el presente antes que anticipar una fecha de despedida.

Tagliafico también habló sobre los próximos amistosos de Argentina y señaló que el grupo todavía no había profundizado en los rivales que enfrentará durante esta fecha FIFA.

“No sé cómo está, recién estas semanas nos vamos a volver a encontrar, pero siempre fuimos positivos, a pesar de los buenos y malos resultados”, cerró.